Die Menschen standen am Donnerstagmorgen Schlange vor der Central-Apotheke in Singen. Das ist beispielgebend für Szenen, wie sie sich auch bei anderen Hegauer Apotheken ereignet haben. Personen ab einem Alter von 60 Jahren und andere Menschen, die zu Risikogruppen gehören, machten von der Möglichkeit Gebrauch, kostenlos jeweils zwei FFP2-Schutzmasken zu beziehen. Die sollen auch einen eigenen Schutz vor Corona-Ansteckungen bieten. „Aus logistischen Gründen kam es zu Verzögerungen. Eigentlich hätten die Masken schon am Anfang der Woche angeliefert werden sollen. Dementsprechend groß war der Ansturm am Donnerstagmorgen, an dem wir ausreichend Masken zur Verfügung stellten konnten. Wir bekamen eine Lieferung von 2000 Exemplaren, die Hälfte ist schon weg, weitere 1000 sollen dazukommen“, schildert Johannes Danassis, Inhaber der Singener Central-Apotheke.

Es gibt auch viele Käufe von Schutzmasken

„Die Leute waren sehr geduldig und diszipliniert. Wir hatten zwei Abgabestellen eingerichtet. Es hat alles reibungslos unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen funktioniert“, sagt Danassis. „Die FFP2-Masken haben laut Experten einen hohen Schutzfaktor. Sie können zu einem Preis von 3,50 Euro pro Stück bei uns auch ganz normal gekauft werden. Davon haben schon viele Kunden Gebrauch gemacht“, verrät Danassis.

So weist die Singener Sauter-Apotheke auf die kostenlose Abgabe von FFP-2-Masken für risikobehaftete Menschen hin. | Bild: Weiß, Jacqueline

Diejenigen, die über die Krankenkassen kostenlose FFP2-Masken erhalten, müssen ihren Ausweise und die Versicherungskarte vorlegen. „Dabei gehen wir in die Vorleistung und rechnen die Masken im Nachhinein mit den Kassen ab“, erklärt Danassis. „Ab Januar können Gutscheine bei den Krankenkassen im Wert von je zwei Euro bezogen, um sie für den Kauf der Masken bei uns einzulösen“, sagt der Apotheker.

Einen regen Zustrom von Interessenten für FFP2-Masken gab es auch bei der Gottmadinger Bahnhof-Apotheke. „Nach den Verzögerungen der Lieferungen hat sich alles wieder normalisiert“, schildert Ulrike Habel-Belz. Sie führt auch die Radolfzeller Ratoldus-Apotheke. Dort sei die Abgabe der Masken ähnlich unaufgeregt verlaufen.