Nachdem Starkregen die Kita Schlatt unter Krähen überflutet hat, zeichnet sich jetzt eine Übergangslösung für die Betreuung ab. Große Wassermengen seien durch die Eingangstüre ins Gebäude eingedrungen. Zwar hätte die Feuerwehr das in allen Räumen mehrere Zentimeter hoch stehende Wasser schnell abpumpen können, dennoch müsse der Estrich in der gesamten Einrichtung – wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt – nun wochenlang mit Spezialgeräten getrocknet werden. Eine Kinderbetreuung sei in den Räumen während dieser Zeit unmöglich.

Mit Hochdruck seien Möglichkeiten einer alternativen Betreuung für die Kleinen erarbeitet worden. Inzwischen konnte neben einer Notbetreuung für berufstätige Eltern in einem Teil der Hohenkrähenhalle durch die Nutzung des Johannes-Saals der Kirchengemeinde Schlatt eine schnelle Lösung gefunden werden, damit alle Kinder wieder betreut werden können. Die unkomplizierte Zusammenarbeit vieler hilfsbereiter Menschen in der Kita, der Stadtverwaltung, der Kirchengemeinde, in verschiedenen Organisationen und nicht zuletzt durch die Eltern habe dies möglich gemacht – wie es in der Pressemitteilung heißt.

Mit eingebracht hatte sich auch der Elternbeirat der Kita und gemeinsam mit engagierten Eltern und Erzieherinnen Möbel, Spielgeräte, Bastel- und Malutensilien umgeräumt. „Wir vom Elternbeirat sind unglaublich dankbar für soviel Bereitschaft und froh, dass wir den Erzieherinnen unter die Arme greifen können. Die letzten Wochen und Monate haben bereits coronabedingt schon Einiges von allen abverlangt, nun stehen wir vor einer neuen Herausforderung“, so Julia Gantert für den Elternbeirat. Das Wichtigste bei solchen Krisen und Veränderung sei das Mit- und Füreinander. „Und das haben wir hier“, heißt es in einer Stellungnahme des Elternbeirats.