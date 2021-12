von Saskia Biehler

Jaimie Branch scheint sich jenseits jeglicher Erwartungen zu befinden. Bereits ihre Erscheinung entspricht nicht dem Bild, das man sich von einer Jazztrompeterin machen könnte. In einem grünen Trainingsanzug steht sie auf der Bühne der Gems. Dazu eine leuchtend orange Strickmütze inklusive Skibrille. Auch musikalisch lässt sich die 38-jährige New Yorkerin nicht in eine Schublade stecken.

Kontraste und ein hypnotischer Sog

Mit ihrem Auftakt-Stück „Birds of paradise“ (Paradiesvögel) scheint Jaimie Branch fast esoterische Wege einzuschlagen. Die repetitiven Rhythmen der Band – Lester St. Louis (Cello), Jason Ajemian (Bass) und Chad Taylor (Schlagzeug) – im Zusammenspiel mit den leisen Trompetenklängen erzeugen einen hypnotischen Sog. Doch so fragil die Töne der Musikerin im einen Moment sein können, desto kraftvoller überraschen sie schon im nächsten.

„Prayer for Amerika“ (Gebet für Amerika) bildet beispielsweise so einen Kontrast. Der Protest-Song ist eine Abrechnung mit dem politischen System, das unter der vorherigen US-Regierung viele Ungerechtigkeiten verstärkt hat. Während ihre Mitmusiker lautes Wolfsgeheul imitieren, ruft Branch in dieser groovigen Nummer zum Gebet für „the good, the bad and the worst“ (die Guten, die Schlechten und die Schlechtesten) auf. Auf wen sich Letzteres bezieht, kann man sich nach vier Jahren unter US-Präsident Donald Trump gut vorstellen.

Vielfältig und unglaublich lässig

Zwischen grölenden Gesangseinlagen wechselt die Bandleaderin immer mal wieder zu ihrer Trompete, bringt damit noch eindrucksvoller ihre Wut zum Ausdruck. In all diesen diversen kulturellen Einflüssen, die auf ihrem aktuellen Album „Fly or Die II: bird dogs of paradise“ zum Tragen kommen, überzeugt das Quartett mit einer unglaublichen Lässigkeit.

Die Übergänge zwischen entspannten Phasen und voller Fahrt voraus sind so fließend, dann sie kaum auffallen. Sicherlich mit verantwortlich ist dafür das blinde Verständnis mit Cellist Lester St. Louis. Mit seinen klassisch angehauchten Soli ist er die geheime Zutat eines unwiderstehlichen Rezepts.