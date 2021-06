von Sandra Bossenmaier

Endlich gibt es wieder erlesene Kleinkunst in hoher Qualität. Nach Monaten der Ungewissheit lädt das NordArt-Theaterfestival nach der letztjährigen Corona-bedingten Pause vom 11. bis zum 21. August in das historische Städtchen Stein am Rhein ein. Auf mehreren Bühnen an unterschiedlichen Spielstätten wird täglich Kleinkunst geboten. Insgesamt werden bei der 12. Auflage des Theaterfestivals 35 Künstler mit 23 Veranstaltungen mit Kleinkunst das Publikum unterhalten. Kleinkunst sei dabei ein unglücklich gewähltes Wort, findet Mitorganisatorin Katja Baumann. Für sie ist die Kunst groß, welche sich auf kleinen Bühnen darstellen lässt. „Das ist ein Theaterfestival mit ganz viel Herz“, fasst sie zusammen.

Entstanden ist ein buntes Festivalprogramm in Mundart und Hochdeutsch mit Theater, Musik, Tanz, Kabarett, Poetry-Slam, Satire und einem abwechslungsreichen Programm für Kinder. Alle haben eines gemeinsam: Die Künstler wurden nach dem Kriterium einer hohen Qualität gebucht, wie Katja Baumann erklärte. Für jeden Kulturliebhaber sollte sich hier etwas Stimmiges finden lassen. Weiter wird es kostenlose Aufführungen, Aktivitäten für Groß und Klein, eine gemütliche Festwirtschaft und eine innovative Nachwuchsplattform geben.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird in die Mehrzweckhalle der Schule ausgewichen.

Eine Besonderheit des Festivals sind die vier atmosphärischen Spielstätten, teils unter freiem Himmel. Neu dazugekommen ist mit dem Innenhof des Kreuzgangs des Klosters St. Georgen eine Bühne im Freien. Hier lässt sich mit Umrahmung von ehrwürdigen Mauern echtes Freilufttheater erleben. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird man in die Mehrzweckhalle der Schule ausweichen.

Straßentheater wie in den Jahren zuvor wird es dieses Mal nicht geben. Bei weiter anhaltender Planungsunsicherheit wäre der Aufwand zur Einhaltung des Corona-Schutzkonzeptes zu hoch gewesen, berichtet Katja Baumann. Aber es gibt dafür etwas ganz Neues für die Kinder: die Hörtour durch das Städtchen Stein am Rhein. Kinder können mit ihrer Begleitung, Kopfhörern und einem MP3-Spieler (erhält man täglich von 13.30 Uhr bis 17.45 Uhr an der Festivalkasse) etwa vierzig Minuten durch die Altstadt spazieren und eine spannende Geschichte zum Mitmachen erleben: Der kleine Drache Balz ist erst 300 Jahre alt und darf endlich sein einziges Ei ausbrüten. Doch dann ist das Ei ist verschwunden. Der Drache benötigt dringend die Hilfe der Kinder.

Zauberer Alex Porter aus Luzern wird Wunder wahr werden lassen.

Eröffnet wird das NordArt-Theaterfestival am Mittwoch, 11. August um 21 Uhr auf der Asylhofbühne mit dem Zauberer Alex Porter aus Luzern. Er nutzte das lange Nichts des vergangenen Jahres für neue Zaubereien und Kartentänze. Für zumindest einen Abend wird er Wunder wahr werden lassen.

Ein besonderer Anreiz mit Aussicht auf eine eigene Tournee bietet sich jungen, bisher noch nicht sehr bekannten Theaterschaffenden. Vier Künstler, die für den Jungsegler Nachwuchspreis nominiert wurden, werden vor dem Publikum und einer Fachjury auftreten.

Die Freude auf das Festival ist groß und ebenso der Nachholbedarf an Kultur

Über Corona und mögliche kurzfristige Änderungen möchte sich Katja Baumann heute keine Sorgen machen: „Wir lernten damit umzugehen und wir planen alles, was möglich ist“. Und irgendwie würde man das auch packen. Denn die Freude auf das Festival sei groß und ebenso der Nachholbedarf an Kultur und allem, was dazu gehöre: endlich wieder raus gehen, sich mit Künstlern und anderen Besuchern austauschen, gemeinsam etwas essen und etwas Spannendes erleben.