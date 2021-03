Wie ein buntes Leben im hohen Alter gelingen kann, darum ging es in einem Online-Vortrag von Ulla Reyle. Die Gerontologin aus Tübingen sprach dabei auch über die Entpflichtung der eigenen Kinder von der Pflege. Was sollten Menschen bis zu ihrem 60. Lebensjahr spätestens eingespurt haben, um im Alter ein buntes Leben im gewohnten Umfeld führen zu können? Um diese Frage ging es bei dem Online-Vortrag „Graue Haare – buntes Leben“ des Frauennetzwerks mit der Gerontologin Ulla Reyle aus Tübingen.

Inspirierend und zugleich nachdenklich stimmte der Vortrag von Ulla Reyle, die rund 45 Zuhörerinnen erreichte. „Es gibt ein paar Stellschrauben, auf die Frauen achten sollten, um ihr Leben im Alter so gestalten zu können, dass es ein farbiger Lebensabschnitt wird“, sagte Ulla Reyle. Zunächst beschrieb die 73-jährige Gerontologin, die in Tübingen in eigener Praxis tätig ist, die körperlichen Alterungsprozesse, die Frauen (aber auch Männer) etwa ab 50 Jahren erfahren. „Männer mit grauen Schläfen waren schon immer attraktiver als Frauen mit grauen Haaren“, sagte Reyle. Auch steige bei den über 50-jährigen Ehepaaren die Scheidungsrate in diesem Alter stark an und werde oft von der Frau angestoßen.

Thema sorgt für Interesse

„Für Frauen ist eine Scheidung oft der Einstieg ins allein leben“. Deshalb sei die Pflege sozialer Kontakte, die Frauen von je her praktizieren, im Alter umso wichtiger. Frauenfreundschaften seien in der „Nachberufsphase“ eine wichtige Ressource. Auch die Pflege des „sozialen Konvois“, auch in der Nachbarschaft, sei eine der wichtigen Stellschrauben.

Gespräche mit den eigenen Kindern über die Frage, was man im Falle eine Pflegebedürftigkeit wolle, seien immens wichtig. Sie riet den Zuhörerinnen, die Entpflichtung ihrer Kinder von der Pflege vorzunehmen. „Ich wünsche mir, dass meine Kinder mich später einmal seelisch begleiten, aber nicht meinen Körper pflegen, wenn dies nötig ist“, so Reyle. Dass Frauen im Alter immer mehr von Armut betroffen sein werden, sei derzeit noch moderat. Dies werde dann später die sogenannte Babyboomer-Generation stärker betreffen.

Die Gerontolgin Ulla Reyle aus Tübingen sprach in ihrem Online-Vortrag über die Stellschrauben, die für ein langes, buntes Leben für das Alter ab 50 Jahren wichtig sind. | Bild: Privat

An der Online-Diskussion haben sich etliche Teilnehmer aktiv beteiligt. Simone Klippert beispielsweise fand den Vortrag wie viele andere Frauen sehr interessant und kommentierte im Chat: „Er hat mich auch angeregt, nun mit fast 50 Jahren nichts auf die lange Bahn zu schieben“. Kerstin Eggstein war ebenfalls angetan. „Als Einzelkind fällt mir ein Stück weit ein Stein vom Herzen, wenn Sie von der Pflege-Entpflichtung der Kinder sprechen“, kommentierte sie Reyles Anregungen.

Frauen diskutieren mit

Angelika Felser berichtete in punkto Alleinsein im Alter von einem tollen Beispiel aus ihrem Wohnort: „Bei uns im Ort hat ein älterer Herr eine Leseecke draußen eingerichtet, mit einem überdachten Bücherregal und einer Anpflanzung und Sitzmöglichkeiten. Dieser Ort wird von der Gemeinde gut angenommen und ist zu einem Treffpunkt geworden“, berichtete sie aus ihrem Lebensumfeld.

Diese Erfahrung passte auch zu den Aussagen der Referentin Ulla Reyle, die den Teilnehmerinnen berichtete, dass sehr alte Menschen laut Studien am glücklichsten seien, wenn sie noch am Leben teilhaben können und wenn sie eine Verbundenheit verspüren. „Teilhabe funktioniert besonders gut, wenn man die Älteren aus ihrem Leben erzählen lasse“, lautete eine von Reyles Erkenntnissen. Wichtig sei im Zusammenhang mit Teilhaben aber auch, dass man bei älteren Menschen die Internetkompetenz stärke.

Das Frauennetzwerk Radolfzell, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Konstanz, Petra Martin-Schweizer, und Singens Bürgermeisterin Ute Seifried hatten die Veranstaltung im Rahmen des Internationalen Frauentags organisiert..