Gottmadingens Leistungsstärke aus Handel, Gewerbe und Handwerk präsentiert sich: Nächstes Wochenende finden endlich wieder die Gewerbe-Aktionstage statt. Das ist immer ein Grund zur Freude. In diesem Jahr umso mehr, da wegen der Pandemie in den letzten beiden Jahren die Aktionstage nicht stattfinden konnten.

Vor zwei Jahren war dies besonders schmerzlich, da die damalige Landesverordnung und der erste harte Lockdown ein paar Tage vor dem geplanten Termin die Durchführung untersagten. „Dieses Jahr freuen sich alle auf ein Treffen in Gottmadingen“, stellt Alexander Growe, erster Vorsitzender des Gottmadinger Gewerbevereines, fest. Besonders das soziale Miteinander habe dieses Mal einen noch höheren Stellenwert als zu Zeiten vor Corona.

Kommenden Samstag, 14. Mai, und am Sonntag, 15. Mai, präsentieren sich Händler, Handwerker und Dienstleister aus Gottmadingen an den verschiedenen Aktionsorten im Industriepark, in der Ortsmitte und im Gewerbegebiet Goldbühl.

Planung früh gestartet

An den verschiedenen Ausstellungsorten werden allerlei Aktionen für die gesamte Familie geboten. Ein Schlendern und Bummeln durch die Ortsmitte, den Industriepark und das Gewerbegebiet Goldbühl sowie das Kennenlernen der Betriebe ist erwünscht. Die Teilnehmer freuen sich über das Interesse der Besucher.

Neu mit dabei ist dieses Mal die Firma Storz Sonnenschutz und Terrassenüberdachung. In deren Räumlichkeiten in der Zeppelinstraße werden sich verschiedene Aussteller finden. „Wir freuen uns, dass diese Firma neu mit dabei ist. Denn sie ist erst wenige Wochen in Gottmadingen ansässig“, sagt Alexander Growe und ergänzt, dass es bei Storz lecker werden wird.

Auch Außergewöhnliches soll es bei Storz Terrassenwelt in Gottmadingen zu sehen geben. „Vom Abfall zum Wandbild“, heißt die Ausstellung von Gudrun Rübelmann in den Ausstellungsräumen von Storz Terrassenwelt. Besucher sehen dann nicht nur tolle Markisen, Terrassendächer und Glasoasen für gehobene Ansprüche, sondern auch die Arbeiten der Textilkünstlerin Gudrun Rübelmann, die in ihren Wandbildern Stoff und ausgediente Palettenschnüre verarbeitet. Die Schnüre, die zuvor Getränkekisten auf den Paletten zusammengehalten haben, werden von der Kunsthandwerkerin gespannt, gewebt, teilweise mit Stoff verziert zu dekorativen Wandbildern verarbeitet. Dieses Material, das aus Garnabfällen hergestellt wurde und sehr strapazierfähig ist, erhält durch die kreative Fachfrau die Chance, auch als schön und hochwertig wahrgenommen zu werden. Die Künstlerin ist sich sicher, dass sie mit diesem Material ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ebenfalls aus eigentlich wertlosem Abfallstoff näht Gudrun Rübelmann großformatige, teils sehr farbenfrohe moderne Wandbilder. Die Gottmadinger Aktionstage am 14. und 15. Mai seien eine ideale Gelegenheit, die Bilder zu bestaunen und mit der Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen, so Rübelmann.

„Im Januar saßen wir zwecks Planung der Aktionstage das erste Mal zusammen“, blickt Growe zurück. Klar sei gewesen, dass man ein Wochenende planen wolle, an dem sich die Teilnehmer und damit Gottmadingens Vielfalt präsentieren könne. Nur wann und wie dies möglich sein könne, sei Anfang des Jahres aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen und den damit verbundenen Maßnahmen völlig unklar gewesen. Deshalb entschied man sich für den Termin im Mai – in den Jahren zuvor hatte man dafür immer das letzte Märzwochenende reserviert. „Und jetzt ist alles gut gekommen“, freut sich Alexander Growe. Wenn auch die Planungen und die Organisation teils „mit heißer Nadel gestrickt“ werden mussten. Und besonders dankbar äußert sich der Vereinsvorsitzende über Robert Hug, den zweiten Vorsitzenden des Gewerbevereines. Growe lobt die Teamarbeit aller Aussteller, aber besonders dem Einsatz von Robert Hug sei ein gutes Gelingen der Aktionstage zu verdanken.

Es klingt spannend, was der Vereinsvorsitzende ankündigt. Denn insgesamt machen 37 Firmen und Betriebe mit. Das ist für eine Kommune im ländlichen Raum eine durchaus beachtliche Zahl und weist auf eine starke Wirtschaftskraft mit Vielfalt und Abwechslung in Gottmadingen hin. Vom starken Wirtschaftsstandort Gottmadingen kann man sich an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr überzeugen, der Verkauf am Sonntag startet um 12 Uhr.

Und wer herrliches Aroma riechen und erleben möchte, wie man Kaffee röstet, dem sei ein Besuch bei Manfred Bönisch und seiner Kaffeerösterei „Better Days“ zu empfehlen. Hier wird Kaffee händisch veredelt – zuschauen und kosten erlaubt. Auch immer wieder spannend für die ganze Familie ist ein Besuch bei Ideal Möbelbau. Robert Hug lässt sich wieder etwas Tolles einfallen, um die Gäste zu Schreinern werden zu lassen. Das kommt übrigens nicht nur bei Kindern gut an, das macht auch den Großen Spaß. Und das selbst erschaffene Werkstück aus Holz darf dann selbstverständlich auch mit nach Hause genommen werden.