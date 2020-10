Wettbewerb belebt das Geschäft und das gilt offenbar auch für die Bürgermeisterwahl in Gottmadingen. Die SÜDKURIER-Redaktion ließ sich von Roland Kunze als Herausforderer des amtierenden Bürgermeisters Michael Klinger mehrmals bestätigen, dass er an der Podiumsdiskussion am Mittwoch, 7. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Eichendorff-Halle teilnimmt und seit damit zu rechnen ist, steigt das Besucherinteresse. Anmelden kann man sich (Abonnenten und Nicht-Abonnenten) über meinsk.de/gottmadingen, es werden allerdings auch Plätze für Besucher vorgehalten, die sich spontan für die Teilnahme an der SÜDKURIER-Diskussionsveranstaltung entscheiden. Wer konkrete Fragen an die Kandidaten hat, kann diese übrigens im Vorfeld auch an die Redaktion schicken (unter singen.redaktion@suedkurier.de).