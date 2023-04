Singen vor 2 Stunden

Goldturner kommt nach Singen! Fabian Hambüchen spricht über den Umgang mit Niederlagen

Der Olympiasieger von 2016 ist am 20. April Redner beim Wirtschaftsforum in Singen. Was er dem Publikum zu sagen hat und wie er vom Turner zum Moderator wurde, erzählt er vorab im Interview.