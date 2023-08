Gemächlich schlenderten die Passanten am Samstag durch die Singener Innenstadt, dann traute so manch einer seinen Augen nicht: Zwischen den Besuchern stapfte ein goldener Drache in Begleitung einer Waldelfe durch die Fußgängerzone. Aufsehen erregte auch die beachtliche Größe: Auf vier Beinen näherte sich das Ungetüm bedächtig den Passanten, Angst und Schrecken verbreitete er aber auch bei Kindern nicht. „Der ist aber schön und richtig nett“, war von den Umstehenden zu hören. Der Hintergrund: Das Trio der Künstlergruppe „Pantao“ war Gast im Sommerprogramm und erweckte Staunen und Freude bei Jung und Alt.

Von der Waldelfe durch die Straßen geführt, näherte sich der Drache mit einer Verbeugung den Passanten, grüßte höflich und gab ihnen Rätsel auf. Die waren kaum zu lösen. Auf die Frage: „Wer hat morgens vier Beine, mittags zwei und abends drei Beine?“, musste der Drache selbst die Antwort geben. Und die lautete: „Es ist der Mensch als Kleinkind, das auf Händen und Knien geht, als Erwachsener auf zwei Beinen und im Alter am Stock auf drei Beinen.“ Ein sprechender Drache war auch für Michael Liss aus Orsingen eine Überraschung. Aber je nach Wetter fast jeden Samstag in Singen unterwegs, hatte er an den vorangegangenen Aktionstagen auch die Stelzengänger erlebt. „Mit Geschäften aller Art bietet die Stadt ein tolles Angebot, und ich genieße es, entspannt durch die Straßen zu bummeln“, so Liss. Singen habe sich zum Positiven verändert, er kenne die Stadt seit 30 Jahren und habe hier auch schon gewohnt.

Zita Wirsch aus Worblingen traf sich wie jeden Samstag mit einer Gruppe von Freunden und Bekannten in der Stadt. „Besonders schön ist es in den Sommermonaten“, sagt Wirsch. Sie finde sie es toll, dass ein Aktions-Programm und Musik geboten wird. Mit Oldies bis hin zu leichten Jazz-Standards lockten die Ol‘ Fellows ein breites Publikum an. Am kommenden Samstag wird ein DJ an verschiedenen Standorten unterwegs sein, die Gruppe Beat-Pack wird in der Hegaustraße für musikalische Umrahmung sorgen.