Unter dem Titel „Abenddämmerung“ vertonten drei Künstlerinnen Gedichte von Heinrich Heine. Darin erzählten sie von der Liebe, Natur, duftenden Veilchen, Rosen und streitsüchtigen Ehepartnern – aber auch von magischen Szenen. „Liebe muss platonisch sein“, krächzt da der prüde Hofrat. „Doch wieso eigentlich?“, entgegnet ihm ein Mädchen. Es entbrennt eine Diskussion über die Leidenschaft. Die Liebe beschäftigt den ganzen Hofstaat, und auch die adligen Ritter leiden an Liebeskummer. Doch wird es auch manchmal absurd: Ein Gott klopft nachts an die Tür eines Mädchens und bittet sie, Tee mit Rum zu kochen. Auch Götter frieren schließlich bei diesem Wetter – und er leide an einem unsterblichen Husten.

Zum Schluss erzählt Heine vom aufbrausenden Sturm: „Der Wind zieht seine Hosen an“, heißt es da. Unheil bahnt sich an. Ein Totengerippe fiedelt einen Walzer und verführt ein unschuldiges Mädchen. Doch die stürmische Nacht geht zu Ende und mit dem Morgengrauen kehrt wieder Ruhe ein.

Gelesen wurde die romantische Lyrik von der Schauspielerin Dina Roos. Mit lauter Stimme, großen Gesten und viel Humor konnte sie das Publikum in ihren Bann ziehen. Roos trat schon in verschiedenen Rollen in der Färbe auf, zuletzt war sie in Molières „Menschenfeind“ und Ayckbourns „Falsche Schlange“ zu sehen. Begleitet wurde die Schauspielerin von Irene Husmann und Maja Hunziker. Sie spielten romantische Musik von Mozart, Koechlin, Chailley, Martinu und Fuchs. Passend zur Lyrik klang die Musik manchmal ganz zart, manchmal aber auch dramatisch, perkussiv und dissonant.

Geigerin Irene Husmann erlernte ihr musikalisches Handwerk in Lübeck, Jerusalem und Paris. Heute arbeitet sie als freischaffende Musikerin und tritt in ganz Deutschland auf. Seit 2015 ist sie auch schon häufiger in Singen aufgetreten.

Maja Hunziker spielt bereits seit ihrem 13. Lebensjahr die Bratsche. Sie gehört unter anderem zum Ensemble der Hamburger Kammeroper.