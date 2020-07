Manchmal hilft es, einen Strafzettel nicht sofort zu bezahlen oder Einspruch zu erheben. Das Buß- oder Verwarnungsgeld könnte bei späterer Begleichung sogar wesentlich günstiger werden. Und ein Fahrverbot muss vielleicht gar nicht angetreten werden, wenn eine schriftliche Aufforderung etwas liegen bleibt. Solche seltsamen Vorgänge gibt es derzeit tatsächlich.

Die bundesweite Zurücknahme eines seit Ende April geltenden neuen Bußgeldkatalogs wegen eines Formfehlers macht dies möglich. Besonders heikel: Schon bei einer Überschreitung von 21 Stundenkilometern innerorts setzte es nach dem erneuerten Strafenregister ein Fahrverbot.

Rathaus-Mitarbeiter müssen Ministeriumspanne ausbaden

Im Ordnungsamt der Stadt Singen herrscht derzeit ein immenses Arbeitsaufkommen. Die Rücknahme und Neu-Ausstellung von Bescheiden über Verwarn- und Bußgelder sowie Fahrverbote fordern die Beschäftigen stark. „Wir können die Änderungen nicht elektronisch automatisieren“, erklärt Marcus Berger, Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung in Singen.

Die Bearbeitungen von Verkehrsverstößen liegen laut Berger bei der Stadt Singen im fünfstelligen Bereich. Die Vorgänge beziehen sich auf einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten, seit der Bußgeldkatalog novelliert wurde.

Etwa 80.000 Bescheide pro Jahr in Singen

„Auf das Jahr gerechnet stellen wir etwa 80.000 Bescheide aus“, so Berger. Wer fristgerecht Einspruch erhoben habe, müsse für die Vergehen nach dem alten Bußgeldkatalog bezahlen, also den deutlich niedrigeren Betrag. Bei einer Überschreitung von zehn Stundenkilometern innerorts werden zum Beispiel statt 30 Euro nur 15 Euro fällig. Bei höheren Überschreitungen wird die Differenz noch wesentlich größer.

Es gibt auch Fälle, bei denen das Singener Ordnungsamt nach Fristende eine neue Rechnung gestellt hat und somit auch ohne Einspruch die geringere Gebühr bezahlt werden musste.

Ist die Einspruchsfrist abgelaufen, hat der Fahrer ein Problem

„Ist die Frist ohne Einspruch abgelaufen, gilt der Bescheid als rechtskräftig. Es besteht dann rechtlich kein Anspruch auf Rückerstattung“, sagt Berger. Das Singener Ordnungsamt folge mit seinem Handeln einer Empfehlung der Landesregierung für die Städte und Gemeinden. Pech für die Verkehrssünder, die bereits ein auferlegtes Fahrverbot angetreten haben, dafür gibt es vier Monate Zeit. „In solchen Fällen ist nichts mehr rückgängig zu machen“, so Berger.

Bei rechtzeitigen Einsprüchen könne aber ein Gnadengesuch beim Regierungspräsidium gestellt werden, um von einem Fahrverbot abzusehen. „Die Fahrverbote revidieren wir nun aber selbst von Amts wegen, genauso wie die Verwarn- und Bußgeldbescheide nach der alten Verordnung wieder ausgestellt werden“, berichtet Berger.

Letzte Hoffnung Gnadenentscheid

Der Singener Rechtsanwalt Michael Hanke hatte für seinen Mandanten erfolgreich ein Gnadengesuch und damit die Aufhebung des Fahrverbots eines Mandanten erwirkt. „Die höhere Geldstrafe blieb aber gleich“, erklärt Hanke. „Auf das Punkte-Register in Flensburg haben die unterschiedlich geahndeten Verstöße keine Auswirkungen. Es war von der Novellierung nicht tangiert“, so Marcus Berger. „Die Beschweren halten sich im Rahmen. Es gibt aber einzelne Anrufer, die sagen, dass sie die Zahlung verweigern“, so Berger.

Die novellierte Bußgeldverordnung wurde durch den Formfehler streng genommen nichtig, wie auch Rechtsanwalt Hanke bestätigt. Sanktionen könnten nur auf der Basis von rechtlich gültigen Verordnungen oder Gesetzen verhängt werden.

Das Landratsamt Konstanz hält aber dagegen: „Die Rücknahme beziehungsweise eine Rückzahlung von bereits rechtskräftigen und somit nicht mehr anfechtbaren Bescheiden für Buß- oder Verwarnungsgeld ist rechtlich nicht zulässig und kommt daher nicht in Betracht“, erklärt Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes. Auch seien entsprechende Meldungen an das Fahrerlaubnis-Register zu richten.

Letzte Ausfahrt Gnadengesuch

„Auf bereits vollzogene Fahrverbote kann ebenfalls nicht mehr eingewirkt werden. In Fällen von noch laufenden oder noch ausstehenden Fahrverboten erwirken wir, auf Grundlage sogenannter Gnadenentscheide, aktuell Fahrverbote auszusetzen beziehungsweise von solchen abzusehen. Dies erfolgt durch die Regierungspräsidentin“, so Marlene Pellhammer.

„Insgesamt hielt sich die Zahl der Beschwerden sehr in Grenzen, was unserer Auffassung nach der umfangreichen Berichterstattung und den Informationen im Internet und den Printmedien zu verdanken ist, welche tagesaktuell über die entsprechenden Rechtslagen und Entwicklungen informierten“, sagt Marlene Pellhammer.

„Schön was eingebrockt“

„Da hat uns das Verkehrsministerium schön was eingebrockt“, beschreibt Axel Pecher, Ordnungsamtseiter der Stadt Engen. „Wir haben keinen einzigen Bescheid für Verwarnungs- und Bußgeld oder Fahrverbot ausgestellt. Wegen der unsicheren Rechtslage ließen wir die Verfahren zunächst einmal ruhen oder gaben Gelegenheit zur Anhörung“, so Pecher.