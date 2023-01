„Singens erster Erdenbürger 2023 hatte es nicht eilig“, schreibt Werner Merk in einer Pressemitteilung des Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN). Das Neujahrsbaby im Klinikum Singen trägt den Namen Isa und kam am 1. Januar um 22.20 Uhr zur Welt. Der 3460 Gramm schwere Junge sei das zweite Kind der überglücklichen Eltern Jasmin und Sadiku Velija Semahat, heißt es in der Mitteilung kurz nach Jahresbeginn.

Insgesamt 15 Geburten über die Weihnachtstage

Noch am Silvestertag konnten sich die Mitarbeitenden der Singener Geburtenstation über vier neue Erdenbürger freuen. Auch Heiligabend, 24. Dezember, habe es vier Geburten gegeben, davon zwei Jungen und zwei Mädchen. Am ersten und zweiten Weihnachtstag seien elf weitere Geburten gefolgt, so Werner Merk in der Pressemitteilung des Gesundheitsverbundes.

Singen Wenn die Familie auf einmal um drei Mitglieder wächst: Wie lebt es sich mit Drillingen? Das könnte Sie auch interessieren

Rückblickend seien im Jahr 2022 am Klinikum Singen insgesamt 1383 Kinder entbunden worden. Darunter waren laut Merk 56 Zwillingsgeburten und sechs Drillingsgeburten. „In den beiden Kliniken des Gesundheitsverbundes gab es zusammen 2219 Geburten, davon 898 in Konstanz“, bilanziert der GLKN-Pressesprecher.