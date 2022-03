von Manuela Fuchs

Das Musical „Hape Kerkelings Kein Pardon“ bietet einen schonungslosen Blick hinter die Kulissen einer Branche, die von gewissenlosen Egoisten beherrscht wird. Doch davon weiß der naive Peter Schlönzkes aus Bottrop nichts. Er ist die Hauptfigur in dem Kultfilm aus dem Jahr 1993 – im Original gespielt von Hape Kerkeling. In der Musical-Version schlüpfte Tim Reichwein in diese Rolle. Man hätte sich gewünscht, dass mehr Besucher den Weg in die Singener Stadthalle gefunden hätten, in der es noch viele freie Plätze gab. Denn das Musical wirkt in der heutigen Zeit vielleicht etwas nostalgisch, aber die Botschaft ist zeitlos.

1993 verfilmt, jetzt auf der Bühne: Wenn Träume wahr werden

Die Samstagabende verbringt der junge Mann mit seiner Familie vor dem Fernseher. Mutti serviert Schnittchen und wenn die Titelmelodie von Peters Lieblingsshow ertönt, singen alle mit. Einmal nur dem Moderator Heinz Wäscher die Hand zu schütteln, das ist Peter Schlönzkes größter Traum. Durch eine Verkettung glücklicher Umstände schafft er es tatsächlich in die Show – und muss feststellen, dass die schillernde Welt des Fernsehens nichts als Lug und Trug ist.

... und sich als Lug und Trug herausstellen

Hinter den Kulissen tobt ein gnadenloser Kampf um persönliche Eitelkeiten und Quote. Und sein großes Idol erweist sich aus der Nähe als egomaner Choleriker. Nachdem dem desillusionierten Peter vor laufender Kamera der Kragen platzt, wird er selbst zum neuen Moderator der Samstagabendshow.

Heinz Wäscher, gespielt von Bas Timmers, ist im Musical „Hape Kerkelings Kein Pardon“ der beliebte, aber übellaunige Moderator einer Fernsehshow. | Bild: Manuela Fuchs

Aber nach nur einem Jahr hat er die gleichen Allüren. Ein bisschen Glitzer bleibt, als das Stück ein glückliches Ende findet: Peter bekommt schließlich eine eigene Koch-Show.

Peter Schlönzke, gespielt von Tim Reichwein, überzeugt ebenso wie die restlichen Darsteller mit einer starken Stimme und launigem Spiel. Dennoch will der Funke zum Publikum nicht so recht überspringen. Während der Pause verlassen sogar einige vorzeitig die Vorstellung. „Ich dachte, wir würden hier Hape Kerkeling zu sehen bekommen“, beklagte sich Ursula Deggelmann aus Radolfzell, ebenso wie Madeleine Schmidhäuser aus Donaueschingen. Die, die geblieben sind bis zum Ende, bedankten sich bei den Darstellern mit viel Applaus.