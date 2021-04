von Gudrun Trautman

Bis zum Schluss habe man an dem Plan festgehalten, eine eigene Kundgebung zum 1. Mai auf dem Singener Herz-Jesu-Platz zu organisieren, sagt Raoul Ulbrich von der IG Metall Singen. „Nichts hätten wir uns sehnlicher gewünscht. Gerade jetzt, nachdem das Pflegepersonal seit über einem Jahr unter Hochdruck arbeitet und die Menschen in den Betrieben die erschwerten Arbeitsbedingungen in der Pandemie mitgetragen haben.“ Doch das stark wachsende Infektionsgeschehen spricht dagegen. Die Gewerkschaften wollen die Menschen keinen zusätzlichen Gefahren aussetzen. „Das gäbe ein schräges Bild, wenn wir die Massen mobilisieren würden, während die Krankenhäuser überlaufen“, so Ulbrich.

Raoul Ulbrich von der IG Metall wünscht sich nichts sehnlicher als eine Präsenz-Kundgebung zum 1. Mai. Die Pandemie lässt das 2021 aber nicht zu. | Bild: Tesche, Sabine

Herz-Jesu-Platz sollte eigentlich zum Fest-Platz werden

Singen war in der Vergangenheit traditionell immer die Stadt der zentralen Mai-Kundgebung in der Region. Erinnerungen an den Umzug mit den roten Metaller-Fahnen vom Herz-Jesu-Platz zur Scheffelhalle oder zum Rathausplatz werden wach. In diesem Jahr ist nicht nur Corona-bedingt alles anders. Auch die Scheffelhalle, wo sich die Menschen nach der Kundgebung zu einem Fest der Integration trafen, gibt es nach dem Brand im November 2020 nicht mehr.

Arbeitskampf wird unter Pandemie-Bedingungen zur Herausforderung

Ulbrich ist nach einem Jahr Pandemie Realist genug, um zu wissen, dass das digitale Format, die Menschen weniger mobilisieren wird, als die echten Begegnungen. Dabei hat dieser 1. Mai eine ganz andere Bedeutung als seine Vorgänger. „Die Arbeitenden verdienen größten Respekt“, sagt Ulbrich. Auch der Arbeitskampf ist unter Infektionsschutzbedingungen eine große Herausforderung. Betriebsversammlungen mit politischen Statements sind zu Kleinveranstaltungen mit 20 Personen geschrumpft. „Wir gehen viel in die Betriebe und reden mit den Leuten“, sagt Ulbrich. Gerne hätte er die Mühen der Arbeit jetzt in der Gemeinschaft gefeiert. Jetzt hofft er erneut auf das kommende Jahr. Immerhin wollen sich die Gewerkschaftsfunktionäre und Vertrauensleute am Vorabend des 1. Mai digital verabreden und Arbeiterlieder singen.

IG Metall setzt weiter auf Solidarität

„Wir sind auch in der Coronakrise handlungsfähig. Das haben wir in zahlreichen betrieblichen Auseinandersetzungen und nicht zuletzt in den Tarifrunden bewiesen. Ob digital oder mit Abstand und Maske, wenn wir zusammenhalten ist alles möglich“, fasst Helene Sommer, Erste Bevollmächtigte der IG Metall in der Region Friedrichshafen/Singen, die Haltung der IG Metall zusammen.