Demnach gehe es auf dem 24.000 Quadratmeter großen Grundstück um eine Halle mit knapp 11.000 Quadratmetern Grundfläche – etwa zwei Drittel der Fläche des Unternehmens Dachser, so Wacker. Die Halle sei 127 Meter lang und 85 Meter breit. Vorgesehen sei, einen Teil des Daches zu begrünen, der Rest der Dachfläche soll für Stromerzeugung mit Solarzellen genutzt werden. Auch die Naturschutzbehörden hätten das Vorhaben begleitet. Geschützte Tierarten, die dort inzwischen hingekommen seien, seien in Ersatzlebensräume umgesiedelt worden, erklärte Wacker. Da sich das Vorhaben an den bestehenden Bebauungsplan halte, sei kein Beschluss des Gremiums notwendig.

Das Vorhaben verleitete Walafried Schrott (SPD) zu der Bemerkung, man könne froh sein, dass das Gremium nicht abstimmen müsse, es würde sonst zu einer interessanten Diskussion kommen. Oberbürgermeister Bernd Häusler erwiderte, dass zu einem Industriestandort wie Singen auch die Logistik dazugehöre. Denn all die Waren, die produziert werden, müssten auch transportiert werden – auch wenn die Branche viel Fläche verbrauche. Die Wichtigkeit von Logistik erkenne man beispielsweise auch daran, welche Engpässe es allein gegeben habe, weil im Suez-Kanal ein Schiff quer lag, so Häusler.