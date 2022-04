Die Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen nehmen in Deutschland Jahr für Jahr zu – besonders seit Beginn der Corona-Pandemie. Um häuslicher Gewalt entgegen zu wirken und betroffene Frauen zu unterstützen, braucht es neben aufmerksamen Nachbarn gut informierte Fachkräfte, Kooperationen und Vernetzung verschiedener Institutionen und ausreichende Finanzierung.

Kontaktadressen von Hilfsangeboten Um Frauen, die häusliche Gewalt erleben, Hilfe zu leisten, braucht es durch Fortbildungen gut informierte Fachkräfte und Kooperationen – das forderten die Teilnehmer einer Online-Fachtagung, die vom Kreis Konstanz und der Kriminalprävention Singen veranstaltet wurde. Hilfe bieten:



Frauen- und Kinderschutz Singen: (0 77 31) 3 12 44 oder im Internet unter www.frauenhaus-singen.de



Amt für Kinder, Jugend und Familie: (0 75 31) 800-28 00 oder per E-Mail an die Adresse jugendamt@LRAKN.de



Deutscher Kinderschutzbund Singen-Hegau: (01 73) 4 08 49 61, www.dksb-singen-hegau.de oder E-Mail an kinderschutzbund-singen@web.de



Beratungs- und Vertrauensstelle der Diakonie: (0 75 31) 3 63 26 20, www.

diakonie-konstanz.de/angebote-a-z



Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (0 80 00) 11 60 16 oder im Internet unter www.lrakn.de/nulltoleranz



Singener Kriminalprävention: (0 77 31) 8 55 44 oder skp@singen.de



Telefon gegen Kummer: (0800) 111 0 333, www.gewalt-ist-nie-ok.de

Das war das Fazit einer Online-Fachtagung, zu der Petra Martin-Schweizer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Konstanz, und Marcel Da Rin, Singener Kriminalprävention, eingeladen hatten.

„Zuhause – Ein sicherer Ort?!“

Dass häusliche Gewalt auch dort vorkommt, wo man sie nicht vermutet, zeigte der Kurzfilm „Zuhause – Ein sicherer Ort?!“ (kann unter diesem Link bei Youtube angeschaut werden) Er führt symbolisch vor, dass bedrohte Frauen durch psychischen Druck in eine Abhängigkeit geraten und an Selbstwertgefühl verlieren.

Der Fachtagung zugeschaltet war auch Bianca Grafe, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sozialwissenschaftlichen Institut zu Geschlechterfragen Freiburg, die seit über zehn Jahren zu Gewalt im Geschlechterverhältnis forscht. Grafe wies in ihrem Vortrag auf die unterschiedlichen Formen und Schweregrade und die Folgen für Betroffene und deren Kinder hin.

Auswirkungen auf die ganze Familie

Sie zeigte auf, dass häusliche Gewalt gegen Mütter sich negativ auf Kinder und Jugendliche auswirkt, die in diesen Familien aufwachsen. Auch wenn sie nicht selbst geschlagen werden, leben diese Kinder in einer Atmosphäre der Angst, die ihren späteren Umgang mit Gewalt prägt. „Die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Entwicklung der Kinder sind belegt“, so Grafe.

Für sie müssen auch Kinder die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Als Wissenschaftlerin blendet sie die gewaltausübenden Elternteile nicht aus. Bei Eingriff müssten die Rechte und Bedarfe sowie die Folgen des Gewalterlebens aller Beteiligten mit bedacht werden.

Die Zahl der registrierten Fälle von häuslicher Gewalt entspricht nicht der Realität. Die Dunkelziffer ist nicht einschätzbar, zudem werden Frauen nicht erfasst, die sich bei Einrichtungen wie Frauenhäusern oder Diakonie melden. Wie Klaus Brachat als Opferschutzbeauftragter der Polizei Singen erklärte, sei die Polizei dann eingebunden, wenn Anzeige erstattet werde. Bei Treffen am runden Tisch finde aber zwei Mal jährlich Austausch mit den verschiedenen Institutionen statt.

Mehr Anrufe im Frauenschutzhaus

Die Kontaktbeschränkungen im ersten Lockdown 2020 machten sich auch im Frauen- und Kinderschutzhaus Singen bemerkbar. Claudia Zwiebel berichtete: „Die Frauen hatten durch Schulschließungen und Homeoffice kaum Möglichkeiten, aber nach Aufhebung liefen bei uns die Telefone heiß.“

Bei den Beratungen berichteten viele Frauen, dass die Gewalt während des Lockdowns zugenommen habe. Sie seien aber weniger bereit gewesen, sich zu trennen. Zwiebels Meinung nach überwog die unkalkulierbare äußere Bedrohung der inneren, denn bei Corona gehe es auch für die Kinder ums Überleben.

Bedarf auch im ländlichen Bereich

Bedarf bestehe auch im ländlichen Bereich, wo ein mobiles Team des Frauenhauses im Einsatz ist. „Aber in einem Ort, wo jeder jeden kennt, ist die Hemmschwelle noch viel größer“, weiß Zwiebel.

40 Plätze in Frauenhäusern im Landkreis sind für sie auch zu wenig. Auffälligkeiten im Verhalten der Kinder habe es 2020/21 in der Schule nicht gegeben, sagt Anja Claßen, Schulleiterin der Waldeckschule. „Man sieht es den Kindern auch nicht an, wenn sie häusliche Gewalt erleben, denn es soll ja nicht nach außen dringen“, weiß sie, dass Mütter auch Angst haben, dass das Jugendamt die Kinder abholt.

Claßen stellte die Fragen: „Wie gehen wir bei Vermutungen vor? Welche Fakten hat die Schulsozialarbeit?“ Man wolle auch nicht übergriffig sein. Um den Schutzauftrag der Schulen zu erfüllen, bräuchten die Lehrkräfte wie auch die Schulsozialarbeit beratende Fachkräfte und gute Vernetzung an ihrer Seite. Daran herrsche großer Bedarf, so Claßen.

Noch immer ein Tabuthema

Häusliche Gewalt ist noch immer ein Tabuthema. Frauen, die häusliche Gewalt erleben, scheuen sich aus Scham und auch Angst vor dem gewalttätigen Partner, sich Hilfe zu suchen. Häusliche Gewalt gehe alle an, „nicht wegsehen“ ist der Appell der Fachkräfte auch an Nachbarn, nichts tun sei das Schlimmste.

Jürgen Napel als Leiter des Kinderheims Peter und Paul in Singen drückte es so aus: „Wir sind auch für das verantwortlich, was wir nicht tun.“ Es gelte hinzuschauen, Ruhe zu bewahren und einen Schritt zu tun.