von Carmen Biehler

Frau Kocsis, woher rührt Ihre Begeisterung für Hunde?

Bereits als kleines Mädchen mit fünf Jahren durfte ich auf Azar – den Hund meiner damaligen Nachbarin – aufpassen und einmal sogar an einem Pudelrennen teilnehmen. Dies war das Schlüsselereignis, durch welches ich mir meiner Begeisterung für Hunde bewusst wurde.

Haben Sie Ihren Hund zum Rettungshund gemacht, oder nach einem Rettungshund gesucht?

Meine erste Rettungshündin Xenia hatte ich aufgrund ihrer guten Spürnase und ihrer Verlässlichkeit zum Einsatzhund ausgebildet. Meine aktuelle Hündin Myra, sie ist mittlerweile vier Jahre alt, habe ich bereits als Welpe im Hinblick auf eine Karriere als Rettungshündin im Bereich Mantrailing ausgesucht. Sie ist sehr leistungsfreudig und hat einen ausgeprägten Finderwillen. Dies ist unverzichtbar, wenn ein Hund eine Spur über eine längere Distanz verfolgt. Ebenso wichtig ist das gegenseitige Vertrauen und eine solide Ausbildung, um als Team im Einsatz Höchstleistungen erbringen zu können.

Im Einsatz müssen die Einsatzkräfte und die Rettungshunde eine Einheit bilden. Dazu ist viel Training nötig. | Bild: Malteser

Woran merkt man, dass ein Hund als Rettungshund geeignet ist?

Der Hund muss gesund, vom Wesen her geeignet und körperlich leistungsfähig sein. Er muss eine gute Nasenveranlagung haben und auch unter Belastung voll arbeiten können. Er sollte temperamentvoll, lernfreudig und gut motivierbar sein, sowie über einen ausgeprägten Spieltrieb verfügen. Ein verlässlich entwickeltes Sozialverhalten sowohl innerartlich als auch gegenüber dem Menschen ist erforderlich. Die Gehorsamsleistungen werden bei den Mantrailer-Hunden nicht geprüft, es soll aber ein guter Grundgehorsam vorhanden sein.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Flächensuchhund und einem Mantrailersuchhund?

Der Flächensuchhund wird in unübersichtlichem und schwer zugänglichem Gelände eingesetzt. Er sucht frei nach jeglicher Spur menschlichen Geruchs. Der Mantrailer hingegen sucht Menschen anhand ihrer individuellen Duftspur – beispielsweise durch ein zurückgelassenes Kleidungsstücks der gesuchten Person. Eine solche Spur kann mehrere Stunden und Tage alt sein und wird von ausgebildeten Mantrailern dennoch zuverlässig aufgenommen. Wir bei den Maltesern in Singen bilden zurzeit ausschließlich Mantrailer aus.

Wie lange dauert die Ausbildung eines Rettungshundes und was muss der Hundeführer leisten?

Die Ausbildungsdauer eines Mantrailers ist sehr individuell – dies hängt vom Alter, vom Charakter des Hundes und mit weiteren Aspekten zusammen und kann nicht pauschalisiert werden. Als Richtwert könnte man zwei Jahre nehmen.

Tünde Kocsis und ihre Hündin Myra trainieren das Aussteigen aus einem Hubschrauber. | Bild: Malteser

Voraussetzung für den Hund zur Teilnahme an der ersten MT-Prüfung ist der bestandene Eignungstest und ein Mindestalter von zwei Jahren. Die bestandene Einsatzprüfung ist dann 24 Monate gültig und muss vor dem Ablauf wiederholt werden. Der Hundeführer hat vorgängig diverse Kurse zu absolvieren zum Beispiel Sanitätsdienstliche Fachausbildung, Erste Hilfe (am Menschen und am Hund) oder auch Sprechfunk.

Wie kam der Kontakt zu den Maltesern in Singen zustande?

Als langjähriges Maltesermitglied wurde ich letztes Jahr nach diversen Gesprächen angefragt, ob ich eine Malteser-Rettungshundestaffel in Singen aufbauen möchte. Diese Herausforderung habe ich mit großer Begeisterung angepackt. Im Landkreis Konstanz sind wir die einzige Rettungshundestaffel der Matlteser.

Was war der belastendste Einsatz?

Jeder Einsatz hat seine eigenen und speziellen Herausforderungen, aber ich erinnere mich noch heute daran, wie es war, als ich meiner Hündin, den winzigen Schuh eines dreijährigen Mädchens zum Anriechen gegeben habe. Zum Glück endete dieser Einsatz positiv und das kleine Mädchen konnte wohlbehalten nach Hause gebracht werden.

Wie genau läuft eine Rettungshundeprüfung ab?

Die MT-Prüfung besteht aus folgenden Teilprüfungen: der Negativprüfung (ob die Person jemals an diesem Ort war) und bei der eigentlichen Suchstrecke muss das Team eine 24 Stunden alte und zwei Kilometer lange Strecke absuchen, welche vom Wohngebiet aus ins Grüne geht.

Welche Highlights in der Ausbildung Ihres Rettungshundes haben Sie erlebt?

Da fällt mir gleich unser unvergessliches Hubschrauber Wochenende am Hornberg ein. Wo wir gemeinsam mit unseren Kollegen der Malteser RHS Schwäbisch Gmünd, der DRK Bergwacht und der Bundeswehr SAR Crew aus Niederstetten die Rettung aus luftiger Höhe trainieren konnten.

Wie wird die Malteser Rettungshundestaffel alarmiert?

Die Alarmierung erfolgt durch die Polizei über die zuständige Integrierte Rettungsleitstelle Konstanz (ILS) in Radolfzell.