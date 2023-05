Als Schirmherren für den Singener Zivilcouragepreis haben Oberbürgermeister Bernd Häusler und Fernseh-Anwalt Ingo Lenßen Erfahrung. Zum zwölften Mal wird die Auszeichnung an Menschen in der Stadt, verliehen, die sich besonders couragiert für andere eingesetzt haben. „Jede und jeder ab 14 Jahren kann sich bewerben oder vorgeschlagen werden“, schreibt Marcel DaRin in einer Presseankündigung der Singener Kriminalprävention (SKP). Einzige Voraussetzung: Die Bewerber müssen sich im Sinne von Zivilcourage gegen soziale Ungerechtigkeit und für andere Menschen eingesetzt haben. „Wer ein mutiges Projekt initiiert hat, kann sich für den Preis bewerben. Neben Gruppen, Initiativen und Projekten dürfen aber auch Menschen benannt werden“, so DaRin weiter.

Der Zivilcourage-Preis soll am Freitag, 27. Oktober, im Singener Kulturzentrum Gems verliehen werden. „Damit werden Mitbürger geehrt, die sich mit Mut und Ideenreichtum gegen Unrecht und Gewalt engagiert haben“, so DaRin. Der Preis solle überdies jedem Einzelnen Mut machen, genau hinzusehen, hinzuhören und angemessen zu handeln. Damit möchte die Singener Kriminalprävention zivilcouragiertes Verhalten in der Öffentlichkeit honorieren. Der Preis solle außerdem zeigen, dass jeder Mensch ein verantwortungsbewusstes Mitglied in unserer Gesellschaft sein kann und zum Wohl des Gemeinwesens beiträgt. „Dabei spielt es keine Rolle, für welche Bereiche oder Länder ein zivilcouragiertes Projekt ausgerichtet ist. Nur der Ursprung muss sich in der Stadt Singen vollzogen haben“, erklärt DaRin. Die Formulare für Bewerber werden an Schulen und Einrichtungen der kommunalen Jugendarbeit verteilt und ausgelegt. Zu gewinnen gibt es Geld- und Sachpreise. Zur Preisverleihung werden die Gewinner von einer Jury ausgewählt.

Bewerbungsformular im Internet unter der Rubrik „Singener Kriminalprävention“ auf der Seite der Stadt Singen unter der Adresse: http://www.singen.de