Die meisten Autofahrer, die am neuen Busbahnhof in Singen vorbei fahren, haben sie wahrscheinlich schon mal gesehen: Die rostbraune Skulpturen an den beiden Kreisverkehren. Seit zwei Jahren zieren die zwei Plastiken die Kreisel, die mit ihrer Einfachheit genau für solch einen Ort gemacht sind, erklärt der Singener Museumsleiter Christoph Bauer. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt er die Hintergründe der Singener Pokorny-Skulpturen.

Es sollten nicht nur Blumen gepflanzt werden

Als während des Baus des neuen Busbahnhofes die Frage aufkam, wie man die Kreisverkehre gestalten solle, war laut dem Museumsleiter schnell klar, dass man die Kreisel nicht nur bepflanzen wolle. Zum einen, weil es üblich in Singen sei, Kunst im öffentlichen Raum auszustellen. Zum anderen habe man die Attraktivität des Busbahnhofs erhöhen wollen. Denn an diesem urbanen Ort, der auch nicht weit vom neuen Singener Einkaufszentrum Cano liegt, sei Attraktivität wichtig und solle auch einen gewissen Wiedererkennungswert schaffen, so Christoph Bauer.

Für Kunst im öffentlichen Raum müssten erst einmal viele Hürden genommen werden. Und bei den beiden Plastiken von Werner Pokorny, die seit 2020 am neuen Busbahnhof ausgestellt sind, kamen noch einige Hürden dazu. Schon zu Beginn der Planung sei dem Museumsleiter, der sich um die Organisation kümmerte, eine Sache klar gewesen: Die künstlerische Gestaltung könne problematisch werden, da die meisten Künstler von Kreisverkehren nicht sehr begeistert seien.

Christoph Bauer erklärt die Problematik von Kunst auf Kreiseln genauer: Als Passant habe man meist keine Zeit, sich die Werke genauer anzuschauen, weshalb sie einfach sein müssen. Zusätzlich dürfe die Kunst keine Vorder- oder Rückseite haben. Sie müsse von allen Seiten betrachtet werden können.

Die Plastiken sind hoch, schwer und teuer

Entstanden sind letztendlich zwei neun Meter hohe Plastiken, die den Anfang und das Ende des Singener Busbahnhofs symbolisieren sollen, wie der SÜDKURIER zum Aufbau berichtete. Die Stadt Singen kaufte die Pokorny-Skulpturen für rund 200.000 Euro. Beide Kunstwerke seien aus jeweils vier aufeinandergesetzten Einzelstücken aufgebaut, die insgesamt ein Gewicht von sechs Tonnen haben.

Beim genaueren Betrachten der Skulptur vom Bildhauer Werner Pokorny erkennt man die spielerische Art, die das Kunstwerk widerspiegeln soll. | Bild: Paulina Daiber

Christoph Bauer hat sich nach eigener Aussage schnell für den Bildhauer Werner Pokorny entschieden. Denn dem Museumsleiter sei bekannt, dass Werner Pokorny mit allbekannten Formen arbeite und rundum anschaubare Skulpturen fertige. Außerdem habe der Bildhauer schon häufiger Projekte dieser Art umgesetzt.

Zum Künstler Werner Pokorny Der Bildhauer Werner Pokorny ist 1949 in Mosbach geboren. In Karlsruhe studierte er Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft an der Universität und der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Nachdem er ein Stipendium von der Kunststiftung Baden-Württemberg erhielt, arbeitete er ein Jahr als Gastprofessor an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Außerdem hat er eine Professur für die allgemeine künstlerische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Bildhauerei inne. Heute ist er Mitglied des Künstlerbundes Baden-Württemberg und des Deutschen Künstlerbundes, in dem er auch mehrere Jahre erster Vorsitzender war. Von 1981 bis heute konnten bei vielen verschiedenen Ausstellungen in mehreren deutschen Städten seine Werke betrachtet werden.

Das Haus als Symbol für Singen als Stadt

Wie kam das Motiv zustande? Die Plastiken für den Singener Busbahnhofs seien schon entworfen worden, bevor klar war, dass sie auf die Kreisverkehre kommen, wie Christoph Bauer sagt. Dieses Vorgehen sei eigentlich nicht üblich, da die Kunst an den städtischen Kontext angepasst sein soll. Doch der Entwurf von Werner Pokorny sei schon passend gewesen, erklärt er weiter.

Dass es sich bei dem Motiv um Häuser handelt, sollte im Grunde genommen nicht schwer zu erkennen sein. Denn diese Einfachheit ist, laut Christoph Bauer, unter anderem der Sinn der Werke. Sie seien spielerisch, als ob ein Kind sie zusammengesetzt habe.

Die Häuser, die bei beiden Plastiken in verschiedenen Neigungen aufeinandergestapelt wurden, seien laut Christoph Bauer passend für Singen. Zum einen sei das Haus universell, da es jeder kenne und etwas Ähnliches damit verbinde. Außerdem passe es auf eine einfache Art und Weise zu Singen, so der Museumsleiter. „Singen ist eine Stadt. Und eine Stadt ist nichts anderes als eine Ansammlung von Häusern“, fügt er hinzu.

Am anderen Ende des neuen Busbahnhofs in Singen steht die zweite Pokorny-Skulptur, die sich mit ihrer rostbraunen Farbe an Bäume in ihrer Umgebung anpassen soll. | Bild: Paulina Daiber

Die Farbe der beiden Pokornys sei kein Zufall. „Werner Pokorny hat die Oberfläche speziell bestrahlt, so dass sie einen Rotton angenommen hat. Das ist für ihn kein Rost, sondern eine Farbe“, sagt Christoph Bauer. Und diese Farbe berge Besonderheiten. Denn je nachdem, ob sie von der Sonne angestrahlt werde oder im Schatten liege, habe sie eine schöne warme Farbe im Kontrast zu ihrer relativ eckigen Form oder erscheine in einem dunklen Braun, das gut zu den umstehenden Bäumen passe, ergänzt Christoph Bauer.

Solche Kunst braucht Zusammenarbeit

Ein Kreisverkehr ist nicht nur ein besonderer Ort für ein Kunstwerk, weil viele äußere Faktoren beachtet werden müssen. Christoph Bauer erklärt, dass auch die Organisation bis hin zur Fertigstellung der Kunstwerke im Singener Busbahnhof kompliziert gewesen sei und eineinhalb Jahre gedauert habe. Das sei allerdings noch relativ schnell. „Kunst im öffentlichen Raum ist nie eine Solo-Show“, äußert sich der Museumsleiter. Denn man müsse sich mit verschiedenen Leuten absprechen.

Von der Finanzierung über Verkehrssicherheit bis hin zu Bau und Beleuchtung erfolge die Arbeit und Organisation gemeinsam mit anderen.

Nachdem das Projekt Pokorny-Skulpturen dann Ende 2020 vollständig umgesetzt wurde, habe die Stadt Singen beide Skulpturen gekauft und trage somit auch die Sorgfaltspflicht, so Christoph Bauer. Er selbst gehe regelmäßig vorbei, um nach den Skulpturen zu schauen. Denn Kunst im öffentlichen Raum sei mehr Gefahren auf Beschädigung, ob durch Wetter oder Menschen, ausgesetzt.