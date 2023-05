Schaden in unbekannter Höhe haben Unbekannte laut Polizei am Dienstag am Kindergarten St. Lucia an der Max-Porzig-Straße in Singen verursacht. Die Randalierer sollen Steine gegen die Glasfront des Eingangsbereichs des Kindergartens geworfen haben, wodurch die Scheiben teilweise gesplittert seien. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.

