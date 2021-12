Für Hugo und Gisela Riedinger ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Sie übergeben ihr Unternehmen, Riedinger Schreinerei und Bettenfachgeschäft, an die nächste Generation. Mit der kaufmännisch ausgebildeten Schwiegertochter Nina Riedinger haben die beiden nun eine würdige Nachfolgerin. Die Gabe, ihre Begeisterung für etwas weitergeben zu können, scheint ihr bereits in die Wiege gelegt worden zu sein. Und wenn sie von etwas überzeugt ist, darf ruhig jeder davon wissen. Davon profitieren die Kunden der Möbelschreinerei und des Bettenfachgeschäftes in Hilzingens Ortsteil Weiterdingen. Denn Nina Riedinger berät und verkauft am liebsten nur Produkte, von deren Qualität sie selbst überzeugt ist. Und sie hatte schon immer eine Leidenschaft für stilvolle Einrichtungen.

„Wir wollen den Betrieb zu einem guten Zeitpunkt übergeben“, erklärt Hugo Riedinger, der zusammen mit seiner Ehefrau Gisela den Betrieb im Jahr 1987 gegründet hatte. Und jetzt sei der beste Zeitpunkt dafür, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Das Ehepaar spüre deutlich und freue sich sehr darüber, dass die Schwiegertochter Nina in den Startlöchern stehe und bereit für die Geschäftsübernahme sei. Bereits seit elf Jahren arbeitet Nina Riedinger im Betrieb mit und konnte an der Seite der Schwiegereltern viel Erfahrungen und Kompetenzen sammeln. Sie sprüht vor Energie und ist motiviert. Für die Kunden der Schreinerei und des Bettenfachgeschäftes soll sich nichts ändern. Und auf den Rat und die Unterstützung der Senioren wird die Jüngere immer zurückgreifen dürfen. Da sind sich alle Beteiligten einig.

Wichtig für die reibungslose Zusammenarbeit im Betrieb ist Schreinermeister Andreas Küchler. Er ist bereits seit vielen Jahren als Meister angestellt und kennt die Kunden, deren Ansprüche und die hohen Qualitätsanforderungen der zukünftigen Chefin. „Mit ihm an meiner beruflichen Seite freue ich mich auf die Zukunft“, lobt sie des Meisters Erfahrenheit und Zuverlässigkeit.

Die Zukunft sieht bei Riedinger ähnlich aus wie die Vergangenheit. Bereits seit den Anfängen wird hier auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit geachtet. Bei diesen Punkten musste sich der Betrieb nie neu erfinden, sondern blieb sich stets treu. Insgesamt zählt das Team sechs Mitarbeiter inklusive eines Auszubildenden, der das Handwerk hier von Grund auf lernt.

Angeboten werden hauptsächlich Massivholzmöbel für den Schlafzimmerbereich. Ergänzend zu individuell angefertigten Möbeln werden auch welche von namhaften Herstellern angeboten. Diese müssen zum Gesamtkonzept der Möbelschreinerei passen und den hohen Qualitätsansprüchen entsprechen. Gerne verarbeitet wird Zirbenholz aus den Alpen. Diesem Holz sagt man eine wohltuende Wirkung nach. Beim Betreten der etwa 350 Quadratmeter großen Ausstellung dürfen Kunden den angenehmen Duft der Zirbe wahrnehmen und genießen, denn in der Ausstellung werden auch Möbel aus Zirbe präsentiert.

Das Angebot bei Riedinger wird komplettiert mit Schlafsystemen aus Naturmaterialien und passendem Zubehör. Gerade diese Kombination aus Möbelschreinerei und Bettenfachgeschäft mache die Stärke des Unternehmens aus, merkt Nina Riedinger an. Denn auch in diesem Geschäftsfeld legt sie großen Wert auf kompetente Beratung und nimmt sich gerne viel Zeit dafür. „Ich schlafe gerne und gerne gut“, sagt die Geschäftsfrau. Und sie weiß, um erholsam schlafen zu können, benötigt man eine rückenfreundliche Kombination aus Matratze und Rost sowie Zudecken und Kissen. Auch bei den angebotenen Schlafsystemen und dem Zubehör achtet sie auf hochwertige Naturmaterialien.

„Die nächste Generation blickt mit Begeisterung fürs Geschäft hochmotiviert und positiv in die Zukunft. Mit diesem Wissen können wir uns mit gutem Gefühl zurückziehen“, freut sich Hugo Riedinger samt der ganzen Familie über die gelungene Geschäftsübergabe.