Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge soll das Singen viele positive Effekte mit sich bringen. Körper, Geist und Seele sollen profitieren, denn unter anderem wird das Immunsystem gestärkt, Glückshormone fließen und die Synapsen des Gehirns würden neu verbunden, so heißt es. Was aber auf jeden Fall klar ist: Singen macht Spaß!

Während viele Menschen weitgehend alleine singen, unter der Dusche, oder im Auto, trauen sich das allerdings nur die Wenigsten in der Öffentlichkeit. Die Scham vor falschen Tönen ist einfach zu groß.

Aber kann wirklich jeder Mensch singen? „Absolut!“, sagt Melinda Liebermann, ausgebildete Opernsängerin und Stimmcoach. „Singen kann jeder Mensch, der gesunde Stimmbänder hat!“ Die Freude, die das Singen auslöst, wäre bei Kindern gut zu beobachten. Die Stimme „groß zu machen“, bis es im ganzen Körper vibriere, sich selbst dabei zu spüren, sei das, was Kinder lieben. Wenn jemand sagt, er könne nicht singen, dann wisse er einfach nur nicht, wie es gehe. Das Prinzip würde ähnlich funktionieren, wie die Arbeit am Computer. Wenn jemand sich mit Computern nicht auskenne, dann könne er die Programme nicht bedienen. Wer nie gelernt hat, wie Atmung und Resonanzkörper funktionieren, dem erginge es ähnlich, so die Sängerin.

Seit dem Jahr 2006 existiert unter ihrer Leitung der Singener Chor „PopCorner“. Ilona Grudda ist eine der Chorsängerinnen und erzählt: „Schon als Kind hat das Singen in meinem Leben eine große Rolle gespielt, und durch den Chor habe ich die Möglichkeit, diese Leidenschaft gemeinsam mit Gleichgesinnten zu pflegen.“ Der Chor probt jeden Montagabend um 20 Uhr im Friedrich-Wöhler-Gymnasium. Melinda Liebermann berichtet: „Viele Chormitglieder kommen direkt nach ihrer Arbeit, teils bringen Sie gedanklich ihren Alltag mit, sind angespannt, das sieht man auch an ihrer Körperhaltung. Wir beginnen dann mit dem Warm-Up, mit Lockerungsübungen. Spätestens wenn wir mit der Probe der ersten Lieder beginnen, gelingt es, den Alltag hinter sich zu lassen.“ Stimmen, von Bass bis Sopran vermischen sich, schwingen im gemeinsamen Resonanzraum, verbinden sich zu einem Ganzen, erschaffen Melodien. Dem Takt der Musik zu folgen, zu grooven, zu tanzen, das bringe unglaubliche Energie und Glücksgefühle, so die erfahrene Chorleiterin.

Musik bewegt Emotionen und Körper

„Es ist ein Wahnsinn, die Leute kommen teils müde und ausgelaugt zur Probe und gehen anschließend fröhlich und energiegeladen wieder heim“, erzählt Melinda Liebermann lachend. Musik bewege alles, die Emotionen und den Körper. Gerade in der (Vor-)Weihnachtszeit, ist das Singen in der Gemeinschaft ansteckend, schafft Bindung. Das habe der Chor auch festgestellt, als er auf Einladung von „Singen Aktiv“ bei Eiseskälte in der Singener Innenstadt aufgetreten sei. „Die Passanten waren begeistert und blieben trotz der Kälte bei uns stehen.“, berichtet die Musikerin. „Ob in Dur oder Moll, die Weihnachtslieder drücken Gefühle aus und all das, wonach wir uns sehnen.“, so Melinda Liebermann. „Die Menschen lechzen geradezu nach diesen Dingen wie Glück, Zuversicht, Liebe und Harmonie. All das bringt uns einen Funken Hoffnung in eine Zeit, in der es um uns herum hektisch und politisch angespannt ist.“