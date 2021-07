Zweieinhalb Minuten sind lang. Das befindet der vorsitzende Richter am Landgericht Konstanz, Arno Hornstein, nach einer dreitägigen Gerichtsverhandlung gegen einen 39 Jahre alten Mann aus dem Hegau. Zweieinhalb Minuten dauerte das Gerangel, das der Mann sich im vergangenen November in der Singener Höristraße mit einem Bekannten lieferte. Am Ende markierten zahlreiche Schildchen der Spurensicherung die blutigen Zeugnisse eines ungleichen Kampfes – und der Kontrahent lag auf der Intensivstation des Hegau-Bodensee-Klinikums. Denn der Angeklagte machte seinem Unmut nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit einem Messer Luft. Neben einigen oberflächlichen Schnitten und Stichen traf einer tief in den Rücken und war lebensbedrohlich.

„Sie haben ihm vermutlich das Leben gerettet“, sagte der vorsitzende Richter zu Zeugen, die eingriffen und die Polizei verständigten. Dennoch wurde der Täter nicht wie angeklagt wegen versuchten Totschlags verurteilt, sondern nur wegen gefährlicher Körperverletzung.

23 Vorstrafen und jahrelange Sucht-Vergangenheit

Der Angeklagte wirkt gefasst, als seine Zukunft für die nächsten Jahre besiegelt wird. Er muss vier Jahre ins Gefängnis. Den Mund-Nasen-Schutz hat er abgenommen, sodass Prozessbeteiligte sein Gesicht sehen können. Schwarze, zurückgegelte Haare, glattrasierte Wangen. Er wirkt jung für das, was man an drei Prozesstagen über sein Leben erfährt: Er hat nicht nur zwei fast erwachsene Kinder, sondern auch 23 Vorstrafen und eine jahrelange Sucht-Vergangenheit.

Strafmildernd wirkt es allerdings nicht, dass er in den Wochen vor der Tat täglich drei bis vier Bier und eine halbe bis ganze Flasche Jägermeister getrunken habe. Der Angeklagte habe sich auch nicht angetrunken oder betrunken gefühlt, sondern seinen üblichen Pegel gehabt, als er am späten Nachmittag sein Opfer traf. Das Motiv liege woanders, ist sich der vorsitzende Richter sicher. Es gehe um Eifersucht, um Wut.

Verhältnis der Ex-Frau macht den Angeklagten wütend

Dass an diesem Tag etwas passieren würde, hatte sich angekündigt. Denn am Vorabend beleidigte und bedrohte der Angeklagte sowohl seine Ex-Frau, von der er wenige Tage zuvor geschieden wurde, als auch seinen Bekannten, der eine Affäre mit seiner Frau hatte. Das habe er erst wenige Tage vor der Tat erfahren. „Ich war voll blau, deshalb habe ich viel Scheiße geschrieben“, räumte der Angeklagte ein. Alkohol trinkt er seit Jugendtagen jedes Wochenende. Je älter er wurde, desto mehr konsumierte er. Auch Drogen kamen dazu, seit Jahren nimmt er an einem Substitutionsprogramm teil: Statt dass er sich illegal Heroin besorgt und spritzt, bekomme er jede Woche von einer Ärztin einen Ersatz. Den habe er in der Haft aber abgesetzt und sei nun, das erste Mal seit Jahren, clean.

Tatort Höristraße in Singen: Nahe des Altenheims St. Anna haben sich im November zwei Männer geprügelt – bis einer ein Messer zog. | Bild: Arndt, Isabelle

Als die Männer am 26. November gegen 16.15 Uhr telefonierten und in Singens Innenstadt verabredeten, waren beide alkoholisiert. 16.43 Uhr telefonierte das spätere Opfer noch. Zweieinhalb Minuten später beteuerte er seiner Frau telefonisch seine Liebe – für den Fall, dass er nicht überleben wird. Der Angeklagte hatte ihn mehrfach mit einem Messer verletzt. Ein Stich am Rücken war lebensbedrohlich.

Wollte der Mann das Opfer wirklich töten? Es geht um Details

Täter, Opfer und auch zwei Bauarbeiter, die nahe des Pflegeheims St. Anna arbeiteten, schilderten den Novembernachmittag vor dem Landgericht Konstanz. Doch einige Aussagen unterschieden sich zu dem, was bei der Polizei zu Protokoll gegeben wurde. Und die Exfrau des Angeklagten machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. „Viele Details, gerade in den Abläufen, bleiben offen“, sagte Hornstein bei der Urteilsverkündung.

Auch deshalb werde der Angeklagte nicht wegen versuchten Totschlags, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt: Einen direkten Tötungsvorsatz habe es nicht gegeben, denn es habe sich um ein spontanes Treffen im öffentlichen Raum gehandelt und nicht um einen Hinterhalt im Hinterhof.

Einen bedingten Tötungsvorsatz könne man vielleicht unterstellen: Wenn jemand mit einem Messer den Oberkörper seines Opfers verletzt, muss er fast damit rechnen, dass das lebensbedrohlich sein kann. Doch so klar sei das in diesem Fall nicht, erklärte der vorsitzende Richter. Der Stich in den Rücken könne weniger gezielt gewesen sein. Daher müsse man zu Gunsten des Angeklagten entscheiden, dass es wohl auch keinen bedingten Tötungsvorsatz gab.

Singen Mit geschätzt fünf Promille die Kehle aufgeschnitten: Therapie soll nach brutaler Tat helfen Das könnte Sie auch interessieren

„Ich hätte nie gedacht, dass es zu so einer Eskalation kommt“, versicherte der Angeklagte. Auch sein Opfer rechnete nach eigenen Angaben nicht damit: Er habe zwar ein ungutes Gefühl gehabt und gewusst, dass das keine nette Begegnung werde. Deshalb habe er sich mit Alkohol beruhigt, im Krankenhaus wurden später 1,7 Promille gemessen. Dann sei der Angeklagte direkt auf ihn losgegangen, ohne große Worte. Das Messer des Angeklagten habe er anfangs nicht gesehen.

Das Opfer dachte, es muss sterben

„Ich habe ihm hinterher gerufen, dass er mich gestochen hat“, schilderte der große Mann das Ende ihrer Auseinandersetzung. Weil so viel Blut aus der Wunde floss, habe er gedacht, dass er nun sterbe. Eine Woche lang lag er im Singener Klinikum, zwei Monate lang war er krank geschrieben. Der Angeklagte wurde einen Tag später fest genommen – allerdings nicht wegen der Aussage des Opfers. „Er hat versucht, es runterzuspielen“, sagte ein Polizist vor dem Landgericht. Auf die Spur des Täters sei man über die Handyauswertung gekommen.

Täter und Opfer versöhnen sich per Faustschlag

Inzwischen scheinen Täter und Opfer die Differenzen ausgeräumt zu haben: „Das tut mir wirklich Leid, wie das abgelaufen ist. Und ich bin wirklich froh, dass du jetzt gesund bist“, sagte der Angeklagte. Daraufhin zeigte das Opfer ihm am bloßen Oberkörper die Narben seiner Verletzungen – und streckte dem Angeklagten die Faust entgegen, was dieser erwiderte. Eine versöhnliche Geste.

Einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich, der strafmildernd sein könnte, sah das Gericht aber trotz Schmerzensgeld nicht: Dafür sei das Geständnis des Angeklagten nicht klar genug gewesen. Denn er schilderte, dass das spätere Opfer die Auseinandersetzung begonnen habe, indem es ihn auf den Nacken geschlagen haben. Eine Schutzbehauptung, urteilte das Gericht, diesen Schlag habe es so nicht gegeben.

Singen Im Teufelskreis der Angst Das könnte Sie auch interessieren

Wo die Einflussmöglichkeiten des Gerichts enden, sei die Sucht des nun verurteilten Mannes: „Wenn Sie eine Chance für sich haben wollen, müssen Sie Ihre Sucht bewältigen“, appellierte der vorsitzende Richter Arno Hornstein abschließend. Das Gericht habe keinen Entzug anordnen können, weil nicht der Alkohol zu der Tat geführt habe. „Es liegt an Ihnen jetzt.“ Die Staatsanwaltschaft hatte wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren gefordert. Die Verteidigung sah eine gefährliche Körperverletzung, die mit drei Jahren bestraft werden sollte.

Das Gericht verurteilte den 39-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Singen Knapp ein Jahr kein Alkohol mehr in der Hegaustraße: Der Ordnungsamtsleiter zieht eine positive Bilanz – und blickt in die Zukunft Das könnte Sie auch interessieren