Ein unbekannter Randalierer hat laut Polizei im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 18.45 Uhr, einen auf der Werner-von-Siemens-Straße geparkten Mercedes Citan beschädigt. Der Unbekannte trat eine massive Delle in die Fahrerseite des auf Höhe der Hausnummer 28 geparkten Wagens und richtete damit einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Sachdienliche Hinweise auf den Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, unter (07731) 888-0, entgegen.