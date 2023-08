Singen-Beuren an der Aach vor 48 Minuten

Gemüse-Diebinnen räumen den Garten leer! Doch eine Wildkamera erwischt sie auf frischer Tat

Familie Tröster in Beuren an der Aach erlebt eine unliebsame Überraschung: Am Wochenende haben zwei Frauen in ihrem Garten viel Gemüse gestohlen. Sie teilt einen privaten Zeugenaufruf samt Bild – und erntet auch Kritik.