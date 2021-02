Der Stadtjugendring Singen hat in den vergangenen Jahren keine Zuschüsse an Jugend-Vereine auszahlen können. Das wurde bei der Haushaltsberatung im Ausschuss für Kultur sowie Schule und Sport deutlich. Hans-Peter Storz (SPD) regte an, den für 2021 geplanten Betrag von 27.000 Euro einzufrieren: „Da passiert nichts, die Gelder werden nicht an die Vereine weitergeleitet.“ Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklären die Verantwortlichen, dass die Zuschüsse erst gar nicht beim Stadtjugendring ankommen, weil es dafür einen bei einer Mitgliederversammlung beschlossenen Verwendungsnachweis braucht.

Seit 2016 keine Gelder geflossen. Den Jugendflohmarkt gab es trotzdem

Markus Weber (Neue Linie) ist Vorsitzender des Stadtjugendrings und erklärt, dass dafür laut Satzung die Hälfte der rund 90 Delegierten zu einer Versammlung kommen muss. Das falle seit einigen Jahren schwer, daher gab es 2016 zuletzt Zuschüsse von der Stadt. Die für 2020 geplante Mitgliederversammlung konnte wegen der Corona-Pandemie gar nicht stattfinden. „Wir bekommen erst nach einem ordentlichen Abschluss neue Gelder von der Stadt. Doch wir brauchen die Mittel weiter und leiten sie dann natürlich umgehend weiter.“ Rund 20.000 Euro würden an die Jugendgruppen gehen. Vom restlichen Geld organisiere man laut Weber den Jugendflohmarkt, der ja weiterhin stattgefunden habe.

Singen Trotz miesen Wetters: Am Ende siegt der Reiz der Flohmarkts Das könnte Sie auch interessieren

Künftig ist auch ohne Mitgliederversammlung ein Zuschuss denkbar

Bürgermeisterin Ute Seifried hat für die Zukunft eine neue Form von Verwendungsnachweis vorgeschlagen: Kontoauszüge würden dann ausreichen, um die Überweisungen zu belegen. „Mir ist es einfach wichtig, dass die Jugendverbände und -vereine ihr Geld bekommen, damit sie gut arbeiten können. Sobald das Einverständnis des Stadtjugendrings dazu vorliegt, werden wir diesen Stau auflösen und die Gelder auszahlen. Ich denke, dass wir dann eine gute Lösung auch für die Zukunft haben, die gar nicht mehr zu solchen Schwierigkeiten führt“, sagt die Bürgermeisterin. Der Stadtjugendring habe die Übersicht über die Zahlen der Kinder und Jugendlichen in den Verbänden und Vereinen und könne anhand dieser Zahlen auch die entsprechenden Fördergelder weitergeben.