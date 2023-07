Wegen eines Streits samt handfester Auseinandersetzung ermittelt die Polizei gegen zwei Autofahrer, die am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr aneinander geraten sein sollen. Wie es im Polizeibericht heißt, seien die beiden bereits auf der Autobahn A81 zwischen der Anschlussstelle Hilzingen und der Autobahnausfahrt in Richtung Singen aufgefallen.

Polizei ermittelt wegen Nötigung

Laut Polizei ist es dabei zu einer Nötigung zweier Autofahrer gekommen. Ab Beginn der Überleitung der Autobahn A98 auf die A81 in Fahrtrichtung Schaffhausen hätten sich die Fahrer gegenseitig provoziert. Bei den Fahrzeugen soll es sich einerseits um einen grauen BMW mit gelber Markierung und Schweizer Zulassung sowie einen grauen Audi A6 mit deutschem Kennzeichen handeln. Die Fahrer hätten sich mehrfach durch gegenseitiges Ausbremsen und Schneiden aufgeschaukelt. Nachdem beide Wagen die Autobahn an der Anschlusstelle Hilzingen verlassen haben, sei es auf der Kreuzung zur Bundesstraße B314 zu einem persönlichen Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten gekommen. Dort sei das Geschehen in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden 24 und 33 Jahre alten Fahrern der hochmotorisierten Autos gegipfelt.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu den laufenden Ermittlungen. Insbesondere die Fahrer eines schwarzen Porsche mit ebenfalls Schweizer Kennzeichen und eines weiteren schwarzen BMW mit deutschem Kennzeichen, die die Autobahn auch gegen 18.20 Uhr an der Anschlussstelle Hilzingen verlassen haben, sowie weitere Zeugen, denen die beiden sich gegenseitig provozierenden Autos auf der Autobahn aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um die Auseinandersetzung aufklären zu können. Hinweise an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 99600.