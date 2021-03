Mehrere Patienten haben sich mit Kritik an einer Singener Corona-Schwerpunktpraxis gemeldet. Der Mediziner betont aber, immer gewissenhaft gehandelt zu haben. Der Fall zeigt: Richtig und falsch sind in der Pandemie nicht immer leicht zu erkennen.

Was ist richtig und was ist falsch im Umgang mit der Corona-Pandemie? Diese Frage ist in dieser Zeit nicht so leicht zu klären, in der noch dazu eine gewisse Nervosität herrscht angesichts eines nach wie vor neuartigen Virus‘. Ein Arzt steht