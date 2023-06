Die Vorbereitung für den diesjährigen Gems Open-Air-Sommer laufen in Singen auf Hochtouren. Auf der Wiese hinter der Gems werden die Stuhlreihen sowie die Bühne aufgebaut, denn bereits am Samstag, 1. Juli, geht‘s los. Den Anfang macht um 20 Uhr die bekannte Band „The Soulmachine“, die zur Sommer-Party im Gems-Garten einlädt.

Neben bekannten Künstlern gibt es auch diejenigen, deren Name bisher noch nicht in aller Munde ist, bei denen es sich jedoch absolut empfiehlt, sie live auf der Bühne zu erleben. Gaby Bauer, verantwortlich für die Künstlerakquise in der Gems sowie Mathis Schuller, der in der Gems sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, stellen ihre Favoriten vor: zunächst den Slammer und Singer-Songwriter David Weber. Gaby Bauer berichtet: „David war schon mal beim Slam hier und er war unglaublich toll und hat den anderen Slammern teilweise wirklich die Show gestohlen. Meiner Meinung nach ist er einer der Besten seines Fachs, daher freuen wir uns, dass wir ihn am 9. Juli als Special Guest mit an Bord haben.“ David Weber lebt in Berlin. Er wird bis zum 11. Juli in Singen bleiben, um dann Solo auf der Bühne zu brillieren.

Lennart Schilgen, will am 23. Juli die Open Air Bühne rocken. „Er macht Ähnliches wie David Weber, tituliert es jedoch als Konzert“, so Mathis Schuller. „Ihm ist es gelungen den Prix Pantheon zu bekommen. Er ist total frisch, echt gut und für mich ein Geheimtipp!“

Weiter geht‘s am 27. Juli mit Franziska Wanninger. Gaby Bauer beschreibt sie: „Eine großartige, Frau, jung, frech, tiefgründig und witzig.“ Das junge Talent ist auch als Autorin in Erscheinung getreten mit dem Buch „Der famose Freistaat – Bayern verstehen für Anfänger und Fortgeschrittene“.

Ein weiterer Favorit ist Mackefisch. Hinter diesem Duo verbergen sich die zwei Kabarettisten Peter Fischer und Lucie Mackert. Sie werden am 9. August auf der Gems-Wiese zu Gast sein. Den Multiinstrumentalisten wurde im Jahr 2022 der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg verliehen. Zudem ist ihr Programm aktuell für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.