Gegen drei Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Die Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Uhlandstraße in Singen einen Karton in Brand gesetzt zu haben. Wie die Polizei weiter mitteilt, stand der Karton unter einem Vordach der Hohentwiel-Gewerbeschule und brannte völlig ab. Ein Holzbalken wurde dabei beschädigt, das Feuer griff glücklicherweise jedoch nicht auf das Vordach über. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 / 8880, zu informieren.