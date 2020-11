von Daniel Volz

„Die Situation ist schwierig“, fasst Sebastian Kopitzki die derzeitige Lage für sein Restaurant zusammen. Der 30-jährige Küchenmeister ist Pächter des im November 2019 wiedereröffneten Gasthaus Kreuz in Singen. Trotz des guten Einstands nach der Eröffnung im vergangenen Jahr lief das Geschäft über die Wintermonate etwas schleppend. „Wir wollten im März 2020 mit frischen Ideen richtig durchstarten, dann kam der Lockdown“, erzählt er. „Über den Sommer haben wir dann wegen unseres Hygienekonzepts die Sitzabstände zwischen den Gästen erhöht, und damit auch die maximale Gästezahl praktisch halbiert.“ Der neuerliche Teil-Lockdown im November treffe das Kreuz nicht unvorbereitet, sei aber trotzdem schmerzhaft.

Kreuz-Pächter Sebastian Kopitzki (r.) und Koch Luis Sohn in der Küche des Gasthauses. | Bild: Daniel Volz

Rücklagen werden aufgezehrt

Er müsse jeden Monat aus eigener Tasche drauflegen, etwa um die Gehälter seiner Mitarbeiter aufzustocken. Entlassen wolle er niemanden. „Ich möchte meinen Angestellten schließlich in die Augen schauen können, ohne mein Spitzenteam wäre das alles gar nicht möglich“, sagt er dazu. Er beschäftigt unter anderem drei weitere Köche und einen eigenen Konditormeister. „Leider sind die Zuschüsse und Corona-Hilfen nur ein Tropfen auf den heißen Stein, die von den laufenden Fixkosten aufgezehrt werden, da spreche ich sicherlich für viele aus der Branche“, stellt Kopitzki fest. Zwar bietet er auch Speisen zum Mitnehmen und den Lieferdienst „Gänsetaxi“ an, damit ließen sich die fehlenden Einnahmen aber nicht ausgleichen. Da er neben der Qualität auch großen Wert auf Ambiente und eine ansprechende Anrichtung seiner Gerichte lege, müsse er hier Kompromisse eingehen. Für das Mitnahmegeschäft habe er sich viele Gedanken gemacht und eine eigene Speisekarte erstellt.

Das Kreuz könne auf jeden Fall noch eine Weile durchhalten, auch wenn er sich keine großen Hoffnungen auf das Weihnachtsgeschäft mache. Sorgen mache er sich vor allem um kleinere Kneipen und Gastronomien, er befürchte ein regelrechtes Restaurantsterben: „Viele Betriebe haben nur einen sehr begrenzten finanziellen Spielraum. Das werden nicht alle überstehen.“ Dennoch habe er grundsätzlich Verständnis für die Maßnahmen, die Gesundheit gehe schließlich vor. Allerdings sieht er gerade Speiselokale nicht als Hauptrisiko für eine Corona-Ansteckung: „Die Hygiene- und Abstandskonzepte in der Gastronomie funktionieren, da hätte ich mir mehr Kompromissbereitschaft seitens der Politik gewünscht.“

Der leere Gastraum im Obergeschoss des Gasthaus Kreuz. | Bild: Daniel Volz

Take-Away als Stütze

Etwas gelassener blickt Gastronom Cemil Yegin von Willy´s Sportsbar auf die gegenwärtige Lage. Das Mitnahme- und Liefergeschäft laufe gut, wie schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr. „Wir haben viele Stammgäste und eine sehr loyale Kundschaft, das ist schon eine Stütze“, freut sich der erfahrene Gastwirt, der mit dem Café Mocca und dem Nudelhaus Pasta La Vista zwei weitere Lokale in Singen betreibt. Er und sein Team seien froh, überhaupt arbeiten zu können, der zweite Lockdown sei sehr überraschend gekommen. „Ich bin schon 15 Jahre im Geschäft, und wir werden auch diese Situation überstehen“, ist sich Yegin sicher. „Allerdings ist mir bewusst, dass ich ohne meine flexiblen Angestellten gar nichts bin“, ist ihm wichtig festzustellen. Derzeit kann er noch alle seine Beschäftigten in Vollzeit arbeiten lassen. Für wie lange, diese Frage treibt auch Cemil Yegin um: „Ob es im Dezember zu Lockerungen kommen kann, ist ja mehr als fraglich.“ Trotzdem sei er froh, dass nicht er diese schwerwiegenden Entscheidungen treffen müsse. Verständnis für die Maßnahmen habe er trotzdem, auch für ihn gehe die Gesundheit unbedingt vor.

Hoteliers dürfen keine Touristen beherbergen

Dirk Schröder, Inhaber des Hotel-Restaurants Hohentwiel, wurde ebenfalls von den Auflagen im November überrascht. Sein Haus habe ein eigenes Hygienekonzept entwickelt und dafür auch ordentlich investiert. „Das Konzept hat funktioniert, unsere Gäste waren sehr verständnisvoll und diszipliniert.“ Den Hotels ist es derzeit verboten, Touristen zu beherbergen, nur Geschäftsreisende sind erlaubt. „Saisonbedingt hätten wir zu dieser Zeit sowieso weniger Gäste, aber auf Veranstaltungen und das Weihnachtsgeschäft werden wir in diesem Jahr wohl verzichten müssen.“ Er begrüße die geplante staatliche Unterstützung, die Umsetzung ließe aber auf sich warten. Da die Betriebskosten trotzdem weiter liefen und finanziert werden müssten, fehle Sicherheit und Planbarkeit. „Im Sommer wusste man ja nicht, wie es sich entwickelt, daher haben wir versucht, eine Rücklage für den Winter aufzubauen. Zusammen mit den Hilfen, wenn diese endlich ankommen, werden wir es schon durch die kalte Jahreszeit schaffen“, zeigt sich Dirk Schröder zuversichtlich.

Auch der Großhandel leidet

Der Singener Lebensmittel-Großhändler Netzhammer hatte schon während der Corona-Maßnahmen im Frühjahr die Initiative „Support your local Gastro“ (Unterstütze deine lokale Gastronomie) für Restaurants in der Region ins Leben gerufen. Die Website mit Übersicht für Lieferdienste und Abholung lokaler Restaurants wird im erneuten Teil-Lockdown wieder gut angenommen, so Johannes Netzhammer von der Geschäftsleitung. Allerdings sehe die Situation für Großhändler düster aus: „Die Zuliefererer werden von der Politk vergessen.“ Die Nachfrage sei wegen der Schließungen stark eingebrochen, viele der auf Gastronomie spezialisierten Händler würden auf teils verderblicher Ware sitzen bleiben, etwa Salate oder Rindfleisch aus Übersee. „Die Branche hier im Süden geht gerade den Bach runter“, beschreibt Netzhammer die Lage. Für die staatliche Corona-Hilfe müsste der Großhändler nachweisen, 80 Prozent seiner Umsätze mit direkt von der Schließung betroffenen Unternehmen zu erzielen. „Wir handeln auch sonst mit vielen nur indirekt betroffenen, nicht geschlossenen Unternehmen, und auch bei einem Prozent weniger geht ein Betrieb leer aus.“

Dehoga sieht viele Betriebe gefährdet

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga schätzt das Risiko für die Branche als hoch ein. „ Wir rechnen mit einer größeren Zahl an Schließungen. Viele Betriebe waren schon vor Corona ohne große Rücklagen knapp aufgestellt“, wie Heinz-Oskar Stärk, Vorsitzender der Dehoga Kreisstelle Konstanz und Inhaber des Best Western Hotel Lamm in Singen, ausführt.

Heinz-Oskar Stärk, 1. Vorsitzender der Dehoga-Kreisstelle Konstanz. | Bild: Daniel Volz

„Fehlende Einnahmen bei laufenden Kosten, wie etwa Pacht oder Kredite, machen den meisten unserer Mitglieder zu schaffen. Und das, nachdem das Geschäft gerade einigermaßen wieder angelaufen war“, bericht er. Bis die staatlichen Ausgleichszahlungen tatsächlich bei den Betrieben ankämen, könnten durchaus noch Wochen vergehen, alles sei derzeit noch etwas vage. „Viele Gaststätten und Hotels fahren auf Sicht und können nur von Tag zu Tag planen. Das werden leider nicht alle überleben“, befürchtet Stärk.