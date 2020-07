Gefahr durch austretendes Gas erforderte am Dienstagnachmittag laut Polizei den Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Zum Gasaustritt sei es vor 14 Uhr im Zuge einer Beschädigung der in der Ostendstraße verlegten, unterirdischen Gasleitung im Verlaufe von Bauarbeiten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, es durch den Einsatz eines Baggers zur Beschädigung gekommen sein.

Anwohner mussten von den Einsatzkräften in den an der Gefahrenstelle liegenden Gebäuden gewarnt werden und ihre Wohnungen verlassen. Eine Wohnung in einem der Gebäude musste durch die Freiwillige Feuerwehr belüftet werden. Ein weiteres Gebäude wurde geöffnet und zur Gefahrenabwehr auf eine etwaige Anwesenheit von Personen überprüft.

Die Ostendstraße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Die Gasleitung konnte durch den zuständigen Versorger vom Netz genommen werden. Der Einsatz dauerte bis gegen 17 Uhr.