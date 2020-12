Vom Fahrer eines blauen BMW hat sich ein Fußgänger am Freitag gegen 15.30 Uhr in der Fittingstraße auf Höhe des ADAC-Gebäudes laut Polizei attackiert gefühlt. Zunächst sei es ihm gelungen auszuweichen, obwohl das Fahrzeug mehrfach gezielt auf ihn zugesteuert worden sei.

Der Fahrer habe den Kreisverkehr in der Georg-Fischer-Straße genutzt um zurück zu kommen und soll den auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger mit dem Außenspiegel an dessen Hand berührt haben. Nur weil der Spiegel zurückklappte, sei der Fußgänger – wie es im Polizeibericht heißt – unverletzt geblieben. Nun sucht die Polizei nach dem geflüchteten BMW-Fahrer. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon (07731)8880.