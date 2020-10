Das Engagement des Jugendfördervereins (JFV) Singen hat sich gelohnt: „Trotz Corona hat der Verein respektable Ergebnisse erzielt“, sagte Oberbürgermeister und Vorsitzender Bernd Häusler bei der Mitgliederversammlung auf die sportliche Leistung der Nachwuchsfußballer bezogen. Im JFV spielen derzeit 311 Jugendliche, darunter 289 Jungen und 22 Mädchen aus neun Singener Vereinen. Sie werden in Abstimmung zwischen Trainern des JFV und den Stammvereinen bei Spielen eingesetzt. Nach den Wahlen geht der Vorstand in veränderter Besetzung in die kommenden zwei Jahre.

Als erster Verein ohne Training

Corona habe auch Einfluss auf den Sportbetrieb ausgeübt, bezeichnete es der sportliche Leiter Adam Fall als mühsame Saison. Der Verein hatte als einer der ersten das Training eingestellt und auch wieder aufgenommen. Es habe sich gezeigt, dass Heimtraining über Internet kein Ersatz sei. Spieler seien durch Quarantäne auch ausgefallen. Aktuell stehe der JFV aber sportlich gut da, Adam Fall blickt optimistisch in die Zukunft: „Seit September wird wieder gespielt, und einige Mannschaften haben die Chance, aufzusteigen.“

Der veränderte Vorstand (vordere Reihe von links): Roland Brecht, Alexander Endlich, OB Bernd Häusler. Mitte von links: Bruno Maier, Siegfried Wohner, Rita Jeske-Pless, Robert Zubcic. Oben von links: Adam Fall, Fabian Wilhelmsen, Hubert Denzel. | Bild: Christel Rossner

Zehn Mannschaften aktiv

Zurzeit spielen zehn Mannschaften von der A-Jugend bis zur D-Jugend. Besonders freue ihn, dass der JFV in der Region als fairer Gegner wahrgenommen werde, sagte Fall. Probleme mit der Fairness seien innerhalb des Vereins stets konsequent angegangen worden, indem Spieler die Aufgabe eines Schiedsrichters übernommen hätten, um selbst zu sehen, dass ein Spiel Disziplin erfordere. Adam Fall übergab die sportliche Leitung an Fabian Wilhelmsen und ist jetzt sportlicher Koordinator.

Schwierige Sponsorensuche

Corona hat sich auch auf das Sponsoring ausgewirkt. „2020 war es ganz schwierig, an Firmen ranzukommen und sie bei der Stange zu halten“, berichtete Robert Zubcic. Der Verein habe einen Sponsor verloren. Andere Gönner hätten eine Spende aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, hofft Zubcic. Dennoch brachte er die Summe von 49.000 Euro zusammen, wofür er von den Anwesenden in der Hauptversammlung höchste Anerkennung erhielt.

Der Verein Der Jugendförderverein Singen geht mit diesem neu gewähltem Vorstand in die kommenden zwei Jahre: Vorsitzender bleibt OB Bernd Häusler, sein Stellvertreter ist Robert Zubcic, der wie bisher auch für Sponsoring zuständig ist. Kassier bleibt Alexander Endlich, Rita Jeske-Pless ist weiterhin Geschäftsführerin. Fabian Wilhelmsen ist neuer sportlicher Leiter, Roland Brecht ersetzt Bruno Maier im Bereich Kommunikation. Bernd Walz bleibt Vertreter der Stadt Singen, Hubert Denzel vertritt den Stadtsportverband, der Nachfolger des Stadtsportausschusses ist.

Wohner: Auf dem richtigen Weg

Siegfried Wohner, seit Gründung im Jahr 2016 stellvertretender Vorsitzender und ohne den der JFV gar nicht existieren würde, wie OB Häusler hervorhob, sagte: „Es läuft, wir sind auf dem richtigen Weg und stehen gut da.“ Wenn man im Tal war, komme man auch wieder nach oben, machte er Mut für die Zukunft. Wohner trat nicht mehr zur Wahl an, die Mitglieder wählten Robert Zubcic in sein Amt.

Sorge um die Einnahmen

Was den Kassenabschluss 2019/2020 betrifft, könnte der Verein besser dastehen, machte Kassier Alexander Endlich anhand der Zahlen deutlich. Bei Einnahmen von knapp 140.000 Euro, darunter 50.000 Euro an Zuwendungen der Stadt Singen, wies der Kassenstand nach Abzug der Kosten knapp 24.000 Euro aus.