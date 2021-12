von Barbara Kündiger

Barbara Kündiger ist seit 1. September Pfarrerin in der Kirchengemeinde Aach-Volkertshausen. Sie ist verheiratet, hat vier erwachsene Söhne sowie eine Enkelin und wohnt in Allensbach. | Bild: Tesche, Sabine

Heruntergekommen ist er, der biblische Gott. Das feiern Christen an Weihnachten. Verstünden sie auch, was sie da feiern, die Strategen der Angst könnten nicht landen bei ihnen.

Was denn – bloß wegen dieser schlichten kleinen Erzählung? Maria, Joseph, Kind, Engel, Hirten (nach Lukas in einem Stall in Bethlehem); oder: dieselbe kleine Familie, aber mit Stern und orientalischen Gelehrten (nach Matthäus, auch in Bethlehem, ohne Stall). Keiner der Evangelisten erwähnt Ochs und Esel; die sind von Künstlern in unsere Erinnerung gemalt, nach Worten Jesajas (Jes. 1,3). Und die Könige, wie heißen sie gleich: „C+M+B“; ups, auch von ihnen keine Rede hier. Doch welche Variante ist richtig?

Antwort A: Liest man die Bibel mit historischer Brille, stimmt keine so ganz. Wir wissen Vieles über Jesu Leben, doch Daten zu seiner Geburt kann die Geschichtswissenschaft nicht erheben.

Antwort B: Liest man die Bibel wie sie sich selbst versteht – als Heilige Schrift des Glaubens – dann sind beide Versionen wahr und von verschiedenen Menschen je so erzählt, dass die ihren verborgenen Sinn fassen können.

Das nämlich kann nur die Erzählung. Reduziert man sie auf ihre Kernaussage, bleibt nur das Paradoxon: „Gott wird Mensch“. Wie bitte? Der Vernünftige wendet sich ab mit Grausen: Wo sich Denk-Kategorien derart vermischen, verwischt auch die Grenze zwischen richtig und falsch. Eine Verschwörung womöglich? Besser mal rausfiltern aus dem Netz.

Was aber tun mit der Erzählung vom Gotteskind im Stall? Von der Nacht, die zum Tag wird, damit ein paar zwielichtige Kerle kapieren, dass sich jetzt alles ändert? Wie umgehen mit dem Narrativ von Wissenschaftlern, die dem Stern folgend einen König suchen in seinem Palast – doch am Ende weise genug sind, ihre Forschungsergebnisse zu revidieren – können solche Erzählungen jemals gelöscht werden?

Keine Chance! Sie berühren das Innerste und brechen sich Bahn, krempeln alles um, reißen mit und scheren sich keinen Deut darum, wenn sie als Fake News geächtet werden. Tief wurzeln sie in den Herzen derer, die täglich erleiden, was Stall bedeutet und Nacht, draußen auf dem Feld oder kein Raum in der Herberge. Wenn Gott dahin kommt – Gott! Da hin! – wahrhaftig, dann steht alles in Frage.

Das Mädchen Maria singt: „Meine Seele erhebt den Herrn. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen; die Hungernden sättigt er mit Gutem und lässt die Reichen leer ausgehen“. Alte Weihnachtslieder feiern ihre subversive Rebellion und die heilige Würde schlichter Menschlichkeit: „Er wird ein Knecht und ich ein Herr“ (GL 247, EG 27) oder auch „den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß, er leucht‘ wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht“(GL 252, EG 23).

Machtkritik übt die Bibel, seitdem der Wüstengott die Sklaven befreite: das Ur-Narrativ unserer Kultur. Die Evangelien greifen es auf, doch wollen sie noch auf eine andere Dimension hinaus – unerhört selbst für Christen. Der Ewige Gott, hineingeboren in ein Menschenleben, das am Kreuz endet: Schon in der Antike war das so skandalös, das man die Christen als Atheisten beschimpfte.

Gott kommt herunter. Zieht aus dem Himmel aus. Wird Mensch mit Haut und Haar. Ja, die Weihnachtsbotschaft sprengt den klassischen Religionsbegriff. Damit sind sie entlarvt, die Strategen der Angst. Die sich aufspielen, als wüssten sie den Weg zum Leben, als hätten sie die Schlüssel des Todes und der Hölle – was für ein Unsinn das ist, wird offenbar im Lichte der Christnacht.

Gott geht als Mensch an der Seite der Menschen. Richtet sie auf und leiht ihnen seine Kraft. Bei ihnen kann nur sein Engel landen, der alle Angst auflöst: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren!“