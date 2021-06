von Nicola Westphal

Wer sein Gemüse selbst anpflanzt, statt es verpackt im Supermarkt zu kaufen, der leistet einen Beitrag für die Umwelt. Und wer einige Dinge bei der Gartenarbeit beachtet, der kann sogar nachhaltig gärtnern.

Sindy Bublitz ist nicht nur Naturschutzbeauftragte der Stadt Singen, sondern auch begeisterte Hobbygärtnerin. „Meine Eltern haben ihr Obst und Gemüse im eigenen Garten geerntet, ich bin damit groß geworden und liebe es, mein eigenes Gemüse auszusäen, zu ernten und zu leckeren Speisen zu verarbeiten“, sagt sie.

Kräuter und Tomaten zieht sie auf ihrem Balkon, jedoch hat sie bei der Moosfeld GmbH im Bohlinger Selbsternteprojekt eine größere Ackerparzelle gepachtet. „Der Acker wird umgegraben und bestellt, sodass ich die Parzelle im Mai übernehmen kann“, erzählt sie. „Man bezahlt dafür eine relativ geringe Pacht, übernimmt das Unkrautzupfen, Gießen, Nachpflanzen und Ernten seines kleinen Ackers selbst und kann dann sein eigenes Gemüse in Demeter-Qualität genießen.“

Regenwasser landet in der Zisterne

Bei ihrer Gartenarbeit hat Sindy Bublitz stets die Natur im Auge und versucht die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. So gießt sie ihre Saat mit Regenwasser, das sie in einer Zisterne und Regentonne auffängt. Das ist nicht nur kostengünstig, sondern das Wasser ist auch deutlich kalkärmer. Auch der Zeitpunkt des Gießens wirkt sich auf den Wasserverbrauch aus. Wenn Pflanzen morgens gewässert werden, können sie die Flüssigkeit wesentlich besser aufnehmen als in der Mittagssonne, wenn ein Teil sogleich verdunstet.

Kompost ist oft besser als Dünger

Auf Kunstdünger verzichtet Sindy Bubliz ganz. Auch mineralische Dünger belasteten die Umwelt, denn für die Herstellung werde viel Energie benötigt und sie sickerten zudem in das Grundwasser, sagt sie. „Der Kompost ist immer noch der beste Dünger und Küchenreste und Gartenabfälle finden so noch Verwendung“, erzählt Sindy Bublitz. Bei der Schädlingsbekämpfung verzichtet sie auf den Einsatz von Chemie, sie setzt stattdessen auf das Pflanzen von Mischkulturen.

Das Selbsternteprojekt bietet ein gutes Netzwerk, bei dem die Hobbygärtner auch noch einmal Ressourcen einsparen können. So werden nicht nur Gartengeräte zentral in einer Werkzeughütte oder zwischen den einzelnen Pächtern ausgeliehen, sondern auch Saatgut untereinander getauscht. Das ist finanziell lohnenswert und auch die Plastiktöpfe, in denen das Saatgut beim Kauf aus dem Gartencenter steckt, fallen damit weg. Als Alternative zu Plastik eignen sich im Übrigen Aussaatgefäße aus Eierschalen, Kokosnussschale oder Zeitungspapier. Diese Gefäße zersetzten sich nach Gebrauch auf dem Komposthaufen.

Immer wieder neue Impulse für Rezepte

Bei der Blumenerde achtet die begeisterte Gärtnerin auf torffreie. Sie erklärt: „Torf ist ein echter Klimakiller. Er wird in den Hochmooren abgebaut und zerstört dort das Ökosystem. Durch den Abbau werden den Tier- und Pflanzenarten der Lebensraum genommen. Zudem werden auch große Mengen von dem im Moor gespeicherten CO 2 freigesetzt.“

Sindy Bublitz liebt die Arbeit an der frischen Luft und mit der Ernte durch die einzelnen Jahreszeiten zu gehen. Sie hat viele Argumente: „Das Ernten macht mir Spaß und das frische Gemüse gibt mir immer wieder neue Impulse, neue Rezepte auszuprobieren. Und durch das Haltbarmachen, wie einkochen und einfrieren, dürfen wir ganzjährig unser eigenes Gemüse in Demeter Qualität genießen.“