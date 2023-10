Der Umwelt- und Klimaschutz fristet in Städten und Gemeinden schon lange kein Mauerblümchen-Dasein mehr. Und wenn ein Oberbürgermeister sich als Baumfreund outet, wird das nicht mehr als Gefühlsduselei abgetan, sondern er sammelt damit eher Pluspunkte als jemand, der sich für den Schutz der Bäume einsetzt. Oberbürgermeister Bernd Häusler bekannte sich im Bau- und Planungsausschuss der Stadt dazu, ein Baumfreund zu sein, als es passenderweise um die Baumschutzsatzung ging, die aktualisiert werden muss.

Früherer Schutz soll mehr Bäume retten

Bei der Aktualisierung geht es nicht nur um Anpassungen an geltendes Recht, sondern mit der Satzung soll auf den Klimawandel reagiert werden. Extreme Wetterverhältnisse führten dazu, dass mehr Bäume sterben, ein früherer Schutz könne helfen, dass mehr Bäume überleben, erläuterte Ulrich Weigmann vom Fachbereich Umweltschutz. So ist laut der neuen Satzung eine Linde ab einem Stammumfang von 90 Zentimetern geschützt und darf nur im Ausnahmefall gefällt werden. So sollen schon jüngere Bäume mit geringem Umfang unter Schutz gestellt werden.

Singen Atemwege, Aggressionen, Allergien: So kann uns der Klimawandel krank machen Das könnte Sie auch interessieren

Baumfreund hin, Baumfreund her. Obwohl die aktualisierte Satzung den Baumschutz erhöht, konnten die Mitglieder des Ausschusses und später im Gemeinderat zwar der rechtlichen Anpassung zustimmen, nicht aber der Sache mit den Baumumfängen. CDU-Stadtrat Klaus Niederberger outete sich auch als Baumfreund, erklärte aber, dass er bei der Reduzierung des Umfangs nicht mitgehen kann.

Alt und neu im Vergleich wäre gut

Walafried Schrott (SPD) würde gern die alte und neue Satzung im Vergleich sehen, bevor er abstimmt, und Silke Stockebrand (SÖS) zweifelte als gelernte Gärtnerin gar an genannten Baumumfängen. OB Bernd Häusler zog daraufhin die Notbremse und vertagte das Thema. Mit einer übersichtlichen Vorlage käme das Thema erneut auf die Tagesordnung.

Engen Wenn der Wald zum Patient wird: Der Klimawandel sorgt für kranke Baumarten Das könnte Sie auch interessieren

Bis dahin sei allen Noch-Nicht-Baumfreunden der französische Dokumentarfilm „Die Eiche – Mein Zuhause“ ans Herz gelegt. In ihm geht es um eine 210 Jahre alte Eiche, die vielen Tieren ein Zuhause bietet. Danach möchte man wirklich jeden Baum umarmen – und kann vielleicht auch bedenkenlos der Baumschutzsatzung zustimmen.