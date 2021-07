Eine schmale Treppe, eine kleine Kinderwagenrampe – der Maggi-Tunnel ist alles andere als barrierefrei. Vor allem mit Blick auf seine Südseite. Doch dieser Umstand soll sich jetzt ändern. Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt hat dem Bau eines Aufzuges im Maggi-Tunnel in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt.

„Nachdem die Maggi einem Gestattungsvertrag zugestimmt hat, ist der Weg frei für die Ausschreibung“, berichtete Ekkehard Sigg, Abteilungsleiter Straßenbau bei der Stadtverwaltung, gegenüber dem Gremium. Oberbürgermeister Bernd Häusler pflichtete ihm bei: Die Gespräche mit der Maggi seien abgeschlossen und man könne nun loslegen.

Aufzug nach Vorbild auf dem Rathausplatz

Der neue Aufzug soll dem Aufzug auf dem Rathausplatz runter zur Tiefgarage unter der Stadthalle in seiner Optik ähneln. Angedacht sei eine Konstruktion aus Glas und Stahl, erklärt Ekkehard Sigg gegenüber den Ausschussmitgliedern. Einen Unterschied gibt es jedoch zu seinem Zwilling auf dem Rathausplatz: Der neue Aufzug im Maggi-Tunnel soll eine Breite von 2,10 Meter haben und damit deutlich tiefer sein, als der vor dem Singener Rathaus. Der Grund: „Damit kann er auch bequem mit einem Fahrrad oder einem Kinderwagen genutzt werden“, betont Sigg.

Die Ausschreibung soll nun über die Sommermonate erfolgen. Danach starten die Bauarbeiten. Ekkehard Sigg rechnet damit, dass der Startschuss hierfür noch im Herbst 2021 erfolgen werde. Er bezifferte die Kosten für den neuen Aufzug mit 305.000 Euro. 75.000 Euro davon entfallen auf den Tiefbau, die Rohbauarbeiten werden 55.000 Euro kosten, Glas und Stahl weitere 35.000 Euro, Planung und Statiker belaufen sich auf 42.000 Euro. Der Aufzug selbst soll laut Sigg 50.000 Euro kosten.

Barrierefrei von der Maggistraße in die City

„Der neue Aufzug bringt uns als Stadt große Vorteile“, so Sigg weiter. Denn derzeit müssten Menschen mit einer Beeinträchtigung, Mütter mit Kinderwagen oder Fahrradfahrer größere Umwege in Kauf nehmen, um von der Maggistraße zum neuen Busbahnhof oder in die Innenstadt zu gelangen.