Jetzt haben sie schon rund hundertmal zusammen gefrühstückt: die Mitglieder der Angehörigengruppe für Menschen mit Demenz im Café Klatsch im Servicehaus Sonnenhalde in der Schaffhauser Straße in Singen. Immer am ersten Montag im Monat treffen sich Angehörige zum Gespräch. Zieht man die in der Corona-Zeit ausgefallenen Termine ab, kommen die Teilnehmer auf etwa hundert Treffen. Mit Routine moderiert Ruth Schwarz seit 2013 die Frühstücksrunden. “Für mich ist es ein besonderes Geschenk, diese Menschen in ihrer extremen Situation als Moderatorin zu begleiten und zu unterstützen. Ihnen gilt meine Hochachtung“, so fasst sie selbst die Leistung zusammen, die sie seit langer Zeit erbringt und die die meisten anderen Menschen wohl überfordern würde.

Der besondere Rahmen trage dazu bei, dass sich alle Teilnehmenden geschützt fühlen. „Der Umgang ist vertrauensvoll. Jeder fühlt sich verstanden und angenommen, es wird geweint und gelacht. Die Begleitung durch die Moderatorin ist sehr empathisch und fachlich kompetent.“ So bringt es etwa Heidrun Gonser auf den Punkt. Sie ist als Regionalleiterin dem Singener Servicehaus Sonnenhalde übergeordnet. Fachliche Unterstützung gebe es immer wieder von externen Referenten, die über Sachthemen referieren. In diesem Jahr etwa soll noch die ehrenamtliche Alzheimer-Beauftragte der Stadt Engen Elfriede Maria Lenzen als Gast kommen.

Heidrun Gonser berichtet, wie es vor mehr als zehn Jahren zu der Idee einer Frühstücksrunde für Demenz-Angehörige kam. Ruth Schwarz habe damals in der noch hauseigenen Tagespflege gearbeitet und recht schnell die Not der Menschen erkannt. „Es hat immer Gesprächsbedarf über Sorgen und Nöte gegeben“, so Gonser. Darüber hinaus habe sich Ruth Schwarz interessiert: für Demenz, den Umgang damit und vor allem für die Betroffenen und die Menschen im direkten Umfeld. „Was lag also näher, als die Idee für einen Gesprächskreis im Rahmen eines Frühstücks, ganz ungezwungen, zu versuchen?“, fragt Gonser.

Und die Frühstückstunden wurden zum Selbstläufer, wie es bei der Zehn-Jahres-Feier hieß. Die Nachfrage sei nach wie vor groß, berichtet Ruth Schwarz auf Nachfrage: „Wir nehmen jeden auf, der kommen will. Dennoch ist die Gruppe noch nie zu groß geworden.“ Dies liege einerseits daran, dass nicht jeder jedes mal dabei ist. Und andererseits daran, dass Teilnehmer nach einer gewissen Zeit auch wieder ausscheiden. „Allerdings kommen auch viele weiterhin in die Gruppe, wenn ihr dementer Angehöriger verstorben ist“, so Schwarz. Dies liege daran, dass die Gruppenmitglieder über die Jahre zusammengewachsen sind. Und gerade diejenigen, die selbst schon jemanden mit Demenz über mehrere Jahre betreut und gepflegt hätten, könnten andere ermutigen, die frisch in der Situation sind. „Man nimmt ihnen die Erfahrung ab und bringt ihnen automatisch Vertrauen entgegen“, so Schwarz.

Auch während der Corona-Zeit konnte der Kontakt dank der eigens eingerichteten WhatsApp-Gruppe und dem Format Picknick im Garten der Schöpfung aufrecht erhalten bleiben. Der Gesprächskreis ist Mitglied im Aktionsbündnis Demenz, der Alzheimer Gesellschaft BW und bei Kommit (Selbsthilfegruppen KN).

Bei der Zehn-Jahres-Feier konnten die Angehörigen mit Unterstützung von Heidrun Gonser (Regionalleitung), Richard Wolfframm (Geschäftsleitung) und Luisa Farinha (Einrichtungsleitung) mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche des Servicehauses Sonnenhalde, musikalischer Begleitung von Elisabeth Paul (Klavier), Volkmann (Mundharmonika) und den Lachfalten (Humor) feiern – alles wichtige Faktoren im Umgang mit Demenzkranken.