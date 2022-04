Das Frühjahr hat Einzug gehalten, die Masken sind gefallen und das normale Leben kann fortgesetzt werden: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es am Wochenende soweit – der Gottmadinger Frühjahrsmarkt kann wieder stattfinden. Am 23. und 24. April lädt die Gemeinde zum Bummeln, Genießen und Einkaufen ein. Mit Krämerständen in den Straßen, mit einer Eisenbahn-Ausstellung und einem Vergnügungspark bietet der traditionelle Markt auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot für Besucher jeden Alters. Zusätzlich öffnen die örtlichen Geschäfte am Sonntag ihre Türen für die Kunden.

„Wir sind froh, dass wir den Markt wieder eröffnen können und so zum kulturellen Leben in Gottmadingen beitragen“, sagt Marisa Stein vom Ordnungsamt. Die Gemeinde sei im Kontakt mit den Händlern geblieben, rund 100 haben sich angemeldet. Darunter langjährige Marktteilnehmer, die schon einen festen Kundenstamm haben, auch neue Händler seien dazugekommen. „Der Markt ist mal wieder eine Adresse im Veranstaltungsgeschehen in Gottmadingen“, weist Marisa Stein darauf hin, dass die Plätze neu aufgeteilt wurden und manche Stände jetzt an einer anderen Stelle zu finden sind.

Wie in den Jahren zuvor wird mit dem Kinderflohmarkt auf dem Platz rund um die Hebelschule auch Schnäppchenjägern etwas geboten. Wen es aufs Fahrrad und in die Natur zieht, findet dort auch die neuesten Modelle, die drei Fahrradhändler aus Gottmadingen in einer Ausstellung präsentieren. Spaß und Gaudi für Groß und Klein ist mit Gebauers Vergnügungspark auf dem Festplatz geboten. Auch die Modellbau-Freunde aus Mühlhausen-Ehingen sind mit einer Sonderausstellung im Feuerwehrhaus wieder dabei. Nach guter Tradition ist auch für kulinarischen Genuss gesorgt.

Außerdem öffnet die Feuerwehr Gottmadingen ihre Tore und bietet einen Einblick in die Fahrzeuge und Ausstattung. Am Sonntag wird ein vollelektrisches Löschfahrzeug ausgestellt. Dieses Fahrzeug wird momentan bei der Berliner Feuerwehr getestet. An beiden Tagen findet eine Bewirtung statt. Am Sonntag spielt ab 11.30 Uhr der Musikverein Randegg zum Frühschoppen.

Der Markt hat am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Tragen von Masken ist laut Corona-Verordnung keine Pflicht und bleibt der Entscheidung der Besucher und Besucherinnen überlassen. Die örtlichen Geschäfte öffnen zusätzlich am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Es wird empfohlen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Das Marktgelände beginnt unmittelbar am Bahnhof Gottmadingen.