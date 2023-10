Scherzfrage: Wenn die Uhr fünf schlägt, geht die Gartentür auf – was ist das? Antwort: der Zufall. Mit dem Zufall kann man ja so manches erklären, was anders schwer erklärbar wäre. Aber ist der wankelmütige Geselle auch für das zeitliche Zusammentreffen von zwei Ereignissen rund um Singener Stadtführungen verantwortlich?

Da hat am 11. September die Singener Stadtverwaltung angekündigt, frische Ideen für ihr Programm an Stadtführungen zu suchen – und Menschen, die diese umsetzen. Man wolle das Angebot erweitern, alle Vorschläge seien willkommen – Multimedia, thematisch, kostümiert, in Fremdsprachen oder zu Spezialgebieten. Und am selben Tag kündigte die Volkshochschule Landkreis Konstanz eine Stadtführung mit Bürgermeisterin Ute Seifried an. Sie werde den Besuchern ihre Sicht auf die Stadt vermitteln, die sie als Beigeordnete für Soziales und Ordnung seit mehr als acht Jahren präge, hieß es in der Einladung. Alles nur Zufall? Oder eine konzertierte Aktion von VHS und Stadtverwaltung?

Inzwischen ist die Stadtführung mit Seifried über die Bühne beziehungsweise durch die Stadt gegangen. Und es lässt sich sagen: Feuerwehr, Hallenbad, Time-out-Schule für Schulschwänzer und manches mehr – es war einiges dabei, was die Stadt und ihre Bürger im Bereich Soziales und Sicherheit beschäftigt. Da könnte man auf Ideen kommen. Zum Beispiel auf diese: Wahrscheinlich wird hinter den Kulissen schon längst an einem neuen Konzept für die Stadtführungen geschraubt, unter tatkräftiger Mithilfe der Bürgermeisterin – und unter Rückgriff auf die praktischen Erfahrungen, die sie beim Rundgang für die VHS gesammelt hat.

Aktuelle Themen für Stadtführungen gibt es genügend

Und um der Vorstellungskraft mal freien Lauf zu lassen: Wenn man akute Themen der Stadt bei den Führungen präsentieren möchte, könnte man auch die Bauabteilungen der Stadtverwaltung einbeziehen – Baustellen gibt es immer wieder, nicht nur in der Hohenkrähenstraße und im Scheffelareal, sondern bald auch in der Alpenstraße, die ebenfalls saniert werden soll. Mit Pickel und Helm ausgestattet, könnten die Teilnehmer sogar selbst Hand anlegen.

Und nachdem der Blick wieder verstärkt auf die Gründerzeit in der Singener Innenstadt gelenkt werden soll, könnte auch die Abteilung Denkmalschutz ihren Teil zum Stadtführungsprogramm beisteuern – seit dem Frühjahr sogar mit einem weiteren Objekt, denn damals wurde ein Gebäude in der Freiheitstraße unter Denkmalschutz gestellt. Alles nur Zufall? Wer weiß...