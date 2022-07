Hinter dem Friedrich-Wöhler-Gymnasium liegen anstrengende Wochen. Schließlich galt es, das 50-jährige Bestehen der Schule gebührend zu feiern. Das ist mehr als gelungen und fand in einem Festakt und der Aufführung der Musicals 'meilen.steine' am Wochenende zwei fulminante Höhepunkte.

Vier Schulleiter des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums stellten sich beim Festakt gemeinsam mit Gästen zum Gruppenbild. Von links Bürgermeisterin Ute Seifried, Oberbürgermeister Bernd Häusler, Kultusministerin Theresa Schopper, Hans Zimmermann, Dieter Forster, Sabine Beck und Horst Scheu. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Vier Schulleiter beim Festakt

Noch tief beeindruckt von der Premiere des Musicals begrüßte Schulleiterin Sabine Beck die Ehrengäste beim Festakt in der Stadthalle, darunter auch Kultusministerin Theresa Schopper und ihre drei Vorgänger als Schulleiter Horst Scheu, Dieter Forster und Hans Zimmermann. Mit einem Fest der Vielfalt hatte die Schule im Rahmen einer Projektwoche zuvor mit Lehrern, Schülern und Eltern gefeiert und nebenbei sei dabei auch der Schulgarten neu angelegt worden, so Beck.

Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehens des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums dirigierte Walter Müller-Fahlbusch das Orchester und den Chor. Die Zuschauer danken mit viel Applaus für die Darbietungen. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Kultusministerin: „Schulen sollen offen bleiben“

Kultusministerin Theresa Schopper, die von der Grünen Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger (die wegen ihrer Corona-Erkrankung nicht kommen konnte) zum Festakt eingeladen worden war, bekräftigte zu Beginn ihres Grußwortes, dass sie vehement dafür eintreten werde, dass die Schulen offen bleiben werden, auch wenn die Pandemie wieder stärkere Auswirkungen zeigen werde. „50 Jahre stehen für einen Bildungsaufbruch, denn als Ihr Gymnasium gegründet wurde, wurden ganz viele gebaut und haben neue Perspektiven eröffnet“, sagte Schopper. Sie lobte das Gesamtkonzept der Schule, nämlich Vielfalt zu leben, den europäischen Gedanken zu pflegen und Offenheit nach außen zu zeigen.

Beim Festakt gaben die Akteure der Musical Company, hier Mitglieder des Chors, Kostproben aus „Meilen.Steine“. Das Musical war mit rund 120 Mitwirkenden für das 50-jährige Jubiläum entstanden. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

OB Bernd Häusler besuchte selbst das FriWö

Oberbürgermeister Bernd Häusler konnte aus seinem eigenen Erfahrungsschatz in punkto FWG schöpfen. Schließlich hat er selbst ab 1977 zehn Jahre an der Schule verbracht. Besonders erinnere er sich noch an eine Demo, die im Jahre 1981 einen Festplatz ganz in der Nähe der Schule verhindert habe. Auch der langjährige Schulleiter Hans Zimmermann hatte bereits zum zehnjährigen Bestehen der Schule geschrieben, dass sich die Lage abseits im Grünen damals nicht immer als Idyll erwiesen hatte. „Von der Ausgrenzung der Schule anfangs sind wir aber heute weit entfernt“, sagte Häusler. Vor der Eröffnung des FWG war das Hegau-Gymnasium mit 1700 Schülern (und eigentlich für 800 Schüler konzipiert gewesen) aus allen Nähten geplatzt, so dass dort sogar Schichtunterricht stattfand.

Das FWG in Stichworten Geschichte: Im Jahr 1966 beschloss der Gemeinderat, in Singen ein zweites Gymnasium zu errichten. Der Schulbetrieb startete 1972 mit 849 Schülern, die in 27 Klassen unterrichtet wurden. Heute hat die Schule rund 1150 Schüler, die in 45 Klassen von 102 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet werden.

Lehrer, Schüler und Eltern berichten

In einer Talkrunde erzählten Bürgermeisterin Ute Seifried, Schulleiterin Sabine Beck, ihr Stellvertreter Florian Berchtold, Schulsozialarbeiter Matthias Schlotter, Schülersprecherin Lisette Breyer, Elternbeirätin Doris Stemmer, Regina Link vom Förderverein sowie Sechstklässlerin Carla Wölfe von ihren Erfahrungen am FWG. Die Größe der Schule hat nicht nur Ute Seifried beeindruckt, sondern auch Lisette Breyer und Carla Wölfle. Sabine Beck und Florian Berchtold lernten das FWG zunächst während ihrer zweiten Ausbildungsphase im Referendariat kennen. „Den kalten Bitumenbau fand ich erst enttäuschend, doch als ich die Kollegen kennengelernt habe, zog der Wöhler-Geist bei mir ein“, so Berchtold. Doris Stemmer und Regina Link schätzen die Möglichkeit, wie sich Eltern an der Schule einbringen können. Dass es seit einigen Jahren eine Weltklasse gibt, hält Matthias Schlotter für besonders wichtig. „Die Schüler sind unglaublich motiviert. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind 20 neue Schüler hinzugekommen“, sagt er.