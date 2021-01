Wie kommt man von Singen zu den Vereinten Nationen?

Ich habe mich am Ende meines Masterstudiums nach Praktika umgesehen und bin auf ein Angebot des UN World Food Programme (WFP) aufmerksam geworden. Ich kam dann ins Auswahlverfahren, habe Tests durchlaufen und wurde glücklicherweise genommen. Das war ein ziemlich cooles Geschenk: Die Nachricht, dass ich bei der UN arbeiten darf, kam einen Tag nach meinem Geburtstag.

Mit Wirtschaftswissenschaften kann man alles machen, warum UN?

Als Kind war mein Traum immer, Richter zu werden: Ich habe einen starken Sinn für Recht und Gerechtigkeit. Und es ist tief in mir, dass ich Menschen helfen möchte – speziell Kindern. Zum Abitur hin hatte ich verschiedene Praktika gemacht, auch bei einem Anwalt. Doch Wirtschaft hat mich mit den Jahren immer mehr interessiert, deshalb entschied ich mich dafür, Volkswirtschaft mit Nebenfach Rechtswissenschaft zu studieren. Mich hat schon immer der öffentliche Sektor und die internationale Zusammenarbeit fasziniert. Bei der UN zu arbeiten war ein Traum. Auch beim WFP geht es um Gerechtigkeit.

Oslo Friedensnobelpreis für das Welternährungsprogramm Das könnte Sie auch interessieren

Die Mission des WFP ist, den Hunger der Welt zu stillen. Wie kann man sich das genau vorstellen?

2018 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet, die den Zusammenhang zwischen Hunger und Konflikt anerkennt. Die Menschheit kann den Hunger nämlich nie besiegen, wenn es keinen Frieden auf der Welt gibt. Von den fast 700 Millionen Menschen, die chronisch Hunger leiden, leben 60 Prozent in Konfliktländern. Frieden ist entscheidend in vielen Ländern, in denen wir tätig sind: Manchmal haben wir Schwierigkeiten, Zugang zu den Bedürftigen zu bekommen. Als internationale Gemeinschaft haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 keinen Hunger mehr in der Welt zu haben. Doch mit so vielen Konflikten, die es momentan gibt, ist das umso schwieriger. In Konfliktländern ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder nicht zur Schule gehen, doppelt so hoch wie bei Gleichaltrigen in stabilen Ländern – bei Mädchen sogar 2,5-mal so hoch. Wenn sie unterstützt werden, haben sie bessere Bildungschancen und sehen mit Hoffnung positiv in die Zukunft.

Und wie sieht die Arbeit dann aus?

Das hängt vom lokalen Kontext ab: Wir arbeiten mit den Regierungen zusammen und versuchen, diese zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur um Essenslieferungen, das ist eine Möglichkeit speziell am Anfang eines Notfalls. In Bangladesch geht es neben der weltweit größten Operation zur Unterstützung von Geflüchteten zum Beispiel auch um technische Unterstützung der Regierung und Ministerien, damit diese künftig besser selbst der Bevölkerung helfen können. Unsere Arbeit umfasst auch sehr viel Kommunikation mit den Empfängern unserer Hilfe, gerade wenn es darum geht, wie man sich und die Familie gesund ernährt oder speziell während Covid-19, wie man sich am besten anpasst um das Virus zu vermeiden. Unsere Hilfe ist, wenn immer möglich, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir brauchen auch immer eine Legitimierung – von der lokalen Regierung selbst oder in Krisenregionen wie Syrien oder Jemen per Sonderanfrage des UN-Generalsekretärs.

Magnus Pylarski in Cox‘s Bazar, einer Stadt in Bangladesch. | Bild: WFP/ Sharika Tafannum

Waren Sie selbst in solchen Regionen?

Bisher nicht in Krisenregionen wie Syrien oder Jemen, nein, aber im Sudan und in Bangladesch. Es gibt verschiedene Dringlichkeiten: In Bangladesch ging es für mich zum Beispiel um Notfälle der zweiten, mittleren Stufe etwa in den Camps der Rohingya, wo circa 860.000 Geflüchtete leben. Von Beginn der Krise im September 2017 bis Dezember 2018 war die Operation noch in der höchste Krisenstufe. Die Situation ist weiter dramatisch, aber hat sich dank der Unterstützung der Vereinten Nationen und anderen internationalen Partnern verbessert. Meine erste Station außerhalb Roms war der Sudan. Auch dort war es beeindruckend zu sehen, wie unsere Hilfe ankommt. Im Sudan umfassten meine Aufgaben vor allem eine strategische Finanzierungsanalyse und Fragen wie: Wie sind wir vor Ort aufgestellt? Mit wem arbeiten wir derzeit, mit wem sollten wir noch zusammenarbeiten und wie können wir Ressourcen effizient nutzen?

Haben Sie dafür im Sudan gelebt?

Genau. Ich war auch dort, als Covid-19 ausgebrochen ist und ein strenger Lockdown verhängt wurde. Das Leben dort ist ziemlich hart. Abgesehen von der Hitze war es auch eine angespannte politische Situation. Es herrscht überall Mangel und es gibt lange Schlangen vor Tankstellen oder Bäckereien. Menschen stehen um 3 oder 4 Uhr auf, um zum Frühstück Brot heim zu bringen. Das hat Eindruck hinterlassen.

Wie sieht das Leben als Internationaler dort aus?

Man kann nicht in jeder Gegend leben. Es gibt Sicherheitsanalysen, an die wir uns halten müssen. Ich habe immer darauf geachtet, nahe am Büro zu sein, um in einem Notfall schnell dorthin gehen zu können.

Kommt man da mit Englisch gut durch?

Im Sudan durchaus. Wenn ich länger in einem Land bin, will ich jedoch immer die Landessprache möglichst gut beherrschen, denn man kann dann intensivere Beziehungen aufbauen. Im Sudan habe ich versucht, Arabisch zu lernen und bringe durchaus ein paar Brocken raus. Persönlich möchte ich noch Swahili lernen, ich bin fasziniert vom afrikanischen Kontinent.

Was hat Ihnen dort gefallen?

Afrika hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Viele Leute sind trotz prekärer Lage voller Hoffnung. Das sieht man zum Beispiel, wenn man in die Gesichter von Kindern blickt. Viele Menschen, denen ich begegnet bin, hatten einen ganz besonderen Spirit und waren sehr fröhlich. Man ist dann selbst positiv angesteckt.

Der Singener (rechts) in einem Geschäft in Cox‘s Bazar, in dem Menschen mit elektronischen Gutscheinen von WFP Essen kaufen können. | Bild: WFP/Sharika Tafannum

Bangladesch ist nochmal anders, oder?

Ja, angefangen beim Klima: Im Sudan war meine Wäsche nach zehn Minuten furztrocken, wie man in Singen sagt. In Bangladesch hat es deutlich länger gedauert, weil das Klima sehr feucht ist. Zur Monsunzeit gab es wasserfallartigen Regen. Außerdem muss man ständig versuchen, sich vor den Moskitos zu schützen, die das Dengue-Fieber übertragen. Die Kultur und das Essen sind ganz anders. Auch hier habe ich freundliche und lebensfrohe Menschen getroffen. Bangladesch ist sehr divers und eine offene muslimische Gesellschaft. Man sieht auch, wie schnell das Land wächst – wenn sich nicht gerade Corona bemerkbar macht.

Wie wirkt sich Corona dort aus?

In den Slums war die Situation schon vor Corona nicht gut, nun haben die Menschen viel weniger Möglichkeiten zu arbeiten. Sie haben nicht mehr genügend Einkommen, um sich und ihre Familie zu ernähren. Als größte humanitäre Organisation weltweit sind wir zum Glück schnell handlungsfähig und bei Notfällen innerhalb von ein, zwei Tagen vor Ort. Wir haben alle unsere Programme der derzeitigen Situation angepasst. In Dhaka braucht man von einer Welt in die andere nur 30 Minuten. So lange dauerte es von meiner Unterkunft in die Slums. Dort haben wir neue Technologien, wie zum Beispiel Blockchain, eingesetzt und stärken lokale Strukturen zur Produktion und zum Bezug von frischen Lebensmitteln. Die Leute können Lebensmittel kontaktlos via QR-Code einkaufen, denn sie haben meist zumindest ein Mobiltelefon. Und wenn jemand mit Corona infiziert ist, können wir Lebensmittel nach Hause liefern.

Magnus Pylarski n einem Geschäft in Cox‘s Bazar in Bangladesch, in dem Menschen mit elektronischen Gutscheinen von WFP Essen kaufen können. | Bild: WFP/ Sharika Tafannum

Für seinen großen Einsatz erhielt das WFP nun einen Friedensnobelpreis.

Ich habe die Nachricht erfahren, als ich bei einer Mission in den Camps der Rohingya war. Ich war gemeinsam mit meinen Kollegen sehr gerührt und war auch ein bisschen stolz. Das ist eine Anerkennung für die Arbeit aller. Viele WFP-Mitarbeiter sind jeden Tag vor Ort, um Menschen zu helfen. Es gibt auch viele Alumnis, die teils 40 Jahre lang ihr Familienleben an ihre Arbeit für das WFP angepasst haben. Und es gibt einige Kollegen, die ihr Leben verloren haben. Der Friedensnobelpreis ist ein Zeichen, dass die jahrzehntelange Arbeit des WFP und unserer Partner honoriert wird, aber er ist auch ein Weckruf an die internationale Gemeinschaft. Er hat uns präsenter gemacht und hilft vielleicht auch, mehr Unterstützer zu finden. Denn das WFP ist vollkommen auf freiwillige Spenden angewiesen.

Kann man überhaupt allen helfen?

Das ist immer unser Ziel – nicht nur als UN, sondern als die internationale Gemeinschaft, die dahinter steht. Wir wollen alles Mögliche tun, um niemanden zurück zu lassen. Wir haben die moralische Verpflichtung. Aber realistisch muss man natürlich sehen, dass es sehr schwierig ist, speziell wenn es weiterhin so viele Konfliktherde gibt.

Gesellschaft „Wir könnten den Hunger morgen aus der Welt schaffen“: Warum der Kapitalismus Jean Ziegler so wütend macht Das könnte Sie auch interessieren

Wie geht es für Sie weiter?

Ich bin zurück in Rom, um dort als Berater im Bereich Finanzen für private Partnerschaften und Fundraising zu arbeiten. Weil wir keine eigenständigen Mittel haben, sind wir auf die Unterstützung der Geberländer und privater Partner angewiesen. Das erfordert viel Austausch auf diplomatischem Parkett.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?

Ich möchte als junger Europäer und Deutscher daran appellieren, die Vorteile internationaler Zusammenarbeit zu sehen. Gerade in schwierigen Zeiten wie den aktuellen sollte man umso mehr zusammenhalten. Gemeinsam kann man das Leid von Menschen mildern und vielleicht verhindern, dass sie aus verschiedensten Gründen, wie zum Beispiel durch Klimawandel oder Krieg, gezwungen sind, sich eine neue Heimat zu suchen. Jeder hat eine besondere Verbindung zu seiner Heimat, wie auch ich sie zu Singen und der Bodenseeregion habe. Man darf nie vergessen, dass Menschen ihre Heimat nie ohne Grund verlassen – sie wollen Aussicht auf eine gute Zukunft haben und im Notfall überleben.

St. Georgen Die Vermessung des Wassers: Wie eine kleine Firma aus St. Georgen hilft, Dürrekatastrophen zu verhindern Das könnte Sie auch interessieren