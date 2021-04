von Anina Kemmerling

141 Mal soll eine 55-jährige Angeklagte aus Singen bei ihrer Arbeitsstelle Geld – in Höhe von insgesamt mehr als 40.000 Euro – entwendet haben. Juristisch ist das als besonders schwere Untreue in Verbindung mit besonders schwerem Diebstahl zu werten. Die Beschuldigte gesteht, doch die Hälfte der Taten bleiben ungeklärt.

Im Jahr 2016 trennte sich die Frau von ihrem Ehemann. Ein Jahr später zog sie mit ihrer 20-jährigen Tochter aus der gemeinsamen Wohnung aus. Damals nur zur Teilzeit angestellt, brachte sie die Trennung und der Auszug in eine finanzielle Notlage. Sie gab an, weder von ihrem Ex-Mann noch vom Staat Unterstützungsgelder erhalten zu haben. „Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, als das Geld aus der Kasse zu nehmen“, gibt die Frau zu.

Ihre Arbeitgeberin wusste um die finanzielle Situation ihrer Mitarbeiterin und gab ihr zusätzlich hin und wieder etwas mehr Geld, als ihr eigentlich zustand. „Mich hat ein unsagbar schlechtes Gewissen geplagt, als ich geklaut habe“, so die Angeklagte. Sie habe sich jeden Geldbetrag, den sie aus der Kasse nahm, notiert und hoffte, das Geld wieder zurückzahlen zu können. Denn ein Polster hatte sie noch im Hinterkopf: zwei gemeinsame Wohnungen, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann gekauft hatte. Davon habe ihr nach eigenen Aussagen noch eine Menge Geld zugestanden. Doch die Auszahlung der Gelder zog sich in die Länge.

Pro Jahr waren es im Schnitt sieben Diebstähle

Über vier Jahre erstreckte sich die Diebesgeschichte der Angeklagten – von 2016 bis 2020. Pro Jahr kam es durchschnittlich sieben Mal vor, dass sie Geld aus der Kasse nahm. Im Jahr 2017 stahl die Beschuldigte dann 33 Mal, insgesamt waren es knapp 2000 Euro.

Vor Gericht zeigte sich die Frau geständig. Jedoch gab sie nur zu, in 72 der 141 Klagefällen gestohlen zu haben. Es seien 14.600 Euro gewesen statt den ihr zur Last gelegten 40.000 Euro. Und diese Schulden habe sie bereits bei ihrer Arbeitgeberin beglichen. Amtsrichterin Daniela Krack glaubte der Angeklagten. „Sie haben Taten eingestanden, obwohl sie wussten, wir hätten sie ihnen nicht nachweisen können. Das ist ihnen hoch anzurechnen“, so Krack.

Die Schulden sind beglichen, aber nicht alle Vorwürfe gestanden

Schlussendlich blieb die Frage offen, wie nun mit den ungeklärten 69 Vorwürfen umgegangen werden soll. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft, beschloss die Singener Richterin, die Angeklagte nur für die 72 eingestanden Fälle zu bestrafen. Ob sie 72 Mal oder 141 Mal Geld entwendet habe, verändere nichts am Strafmaß. Es wäre ein zu großer Aufwand, den restlichen Vorwürfen nachzugehen – „Das würde zu keinem Ergebnis führen“, so Krack. Das Strafmaß: ein Jahr Freiheitsstrafe, das für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zusätzlich muss die Beschuldigte 2000 Euro an das Frauenhaus Singen zahlen.