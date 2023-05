Nach einem unbekannten Zweiradfahrer sucht die Polizei wegen eines schweren Unfalls am Mittwoch auf dem Gehweg in der Keltenstraße. Der Unfallverursacher habe gegen 5.40 Uhr eine Frau angefahren, schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Die 48-Jährige stand laut Polizei auf dem Gehweg am Rand einer Kiesfläche an der Kreuzung von Kelten- und Burgstraße in Singen, als sie plötzlich von einem Unbekannten von hinten angefahren worden sein soll.

Beim Sturz kam es laut Polizei zu so schweren Verletzungen, dass sie auf dem Gehweg liegen blieb. Ein Rettungshubschrauber habe die Frau zur weiteren Versorgung in eine Klinik bringen müssen.

Der Verursacher hingegen habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die 48-Jährige zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Noch ist allerdings unklar, ob es sich bei dem Zweiradfahrer auf dem Bürgersteig um einen Radler, einen Pedelec-Nutzer oder einen E-Scooter-Fahrer handelt. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher an die Polizei in Singen, Telefon 07731 8880.