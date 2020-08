von Nicola M. Westphal

Auf dem Herz-Jesu-Platz in Singen, am Rande des neu entstandenen Wohnquartiers, hat am 30. Mai ein Geschäft eröffnet, hinter dem eine zeitgemäße Philosophie steckt. Denn „herzlich unverpackt“ bietet nicht nur Lebensmittel, Hygiene- und Kosmetikartikel sowie findige Haushaltsartikel, die das Leben leichter machen, sondern vor allem eines: einfaches und plastikfreies Einkaufen. Der SÜDKURIER begleitet Kundin Heike Limmer bei ihrem Einkauf.

Verpackungsmüll vermeiden

Der kleine Laden „herzlich unverpackt“ bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dem tagtäglichen Einwegverpackungs- und Plastik-Wahn entgegenzutreten, indem der Verpackungsmüll von vorn herein vermieden wird. Die Geschäftsphilosophie beruht darauf, bewusst plastikfrei zu leben und einzukaufen und damit einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt zu leisten.

Die Betreiber Der Singener Laden herzlich unverpackt wird von einer Genossenschaft betrieben, zu der sich 16 Gründungsmitglieder zusammengeschlossen haben. Eine Genossenschaft funktioniert ähnlich wie ein Verein. In der jährlichen Generalversammlung sind die Mitglieder per Stimmrecht an den Entscheidungen beteiligt. Der Vorstand besteht aus sechs Personen und vertritt die Genossenschaft in allen Rechtsgeschäften – ein gewählter Aufsichtsrat kontrolliert diese Entscheidungen.

Beim SÜDKURIER-Besuch befindet sich Mitarbeiterin Corinna Kraft im Kundengespräch mit Heike Limmer. Die Hamburgerin macht Kurzurlaub am Bodensee und hat von ihrer Schwägerin von „herzlich unverpackt“ erfahren.

Sie erzählt: „Ich versuche schon seit Jahren, so gut wie möglich Plastikmüll zu vermeiden. Ein ausschlaggebender Moment war, als mir bewusst wurde wie viel Shampoo-, Flüssigseife, Creme- und Duschgel-Verpackungen allein in meinem Badezimmer standen. Seitdem habe ich viel geändert, bin auf Seife, Haarseife und abfüllbare Cremes umgestiegen. Und auch bei Lebens- und Putzmitteln versuche ich auf Plastik zu verzichten.“

Erst Hände waschen, dann einkaufen

Der Einkauf in dem Singener Laden macht der Kundin sichtlich Spaß. Sie sucht nach Reis, braucht sich nicht wie im Supermarkt zwischen einer Unmenge an Sorten zu entscheiden, sondern wählt zwischen Vollkorn oder weißem Reis und kann sich die Menge, die sie benötigt, selbst abfüllen.

In Corona-Zeiten herrschen gesonderte Hygieneregeln. Im Eingangsbereich steht ein Waschbecken, an dem sich jeder Kunde vor dem Einkauf die Hände waschen muss. Die Handtücher sind aus alten Bettlaken genäht und werden abends bei 60 Grad gewaschen.

Tüten, Taschen und Gefäße können im Laden gekauft oder noch besser – von zu Hause mitgebracht werden. Die Gefäße werden gewogen und das Gewicht auf einem kleinen Aufkleber notiert und später an der Kasse vom Gesamtgewicht abgezogen. Das Sortiment beinhaltet lose oder sinnvoll und nachhaltig beispielsweise in Papier oder Pfandgläsern verpackte Ware.

Regional und aus Bio-Anbau

Kundenberaterin Corinna Kraft erklärt: „Unser Sortiment ist wo immer es geht regional, aus natürlichem, ökologischem Anbau und kommt auf möglichst kurzem Transportweg zu uns. Unseren Honig bekommen wir von einer Singener Imkerin, einige Nudeln vom Singener Caritasverband.

Manchmal kommen die Waren auch von ein wenig weiter her, sind dafür aber plastikfrei in der Anlieferung und von Menschen produziert, die wir gerne unterstützen – wie bei den Pfandgläsern mit Ketchup und Tomatensoße, die in einer Werkstatt der Lebenshilfe Erlangen zubereitet werden. Unser Ziel ist es, die Konsumenten zum Nachdenken anzuregen, sie zu unterstützen, ihr Konsumverhalten nachhaltig zu ändern, um einen Beitrag zu einer Mikroplastik-ärmeren Welt zu leisten.“

Singen Ein Garten soll das Erinnern ankurbeln: Ein Blick in besonderes Grün für Demenzkranke Das könnte Sie auch interessieren

Neben Lebensmitteln, Reinigungs- und Kosmetikartikeln gibt es auch Literatur und Ratgeber, Glasstrohhalme und kleine Bürstchen für deren Reinigung, wiederverwendbare Kaffeefilter und Backunterlagen sowie aus aussortierten Kleidungsstücken genähte Einkaufsbeutel und Putztücher zu kaufen.

Es geht auch ohne Plastik

Corinna Kraft sagt: „Durch meine Arbeit hier ist mir erst bewusst geworden, wie viel ich zu Haus wegschmeiße. Ich habe mich in Frage gestellt und mir ist bewusst geworden, dass es auch anders geht.“ Besonders bereichernd empfindet sie die Gespräche mit Kunden, in denen sie immer wieder auch neue Anregungen und Ideen bekommt.

Die Kundschaft ist bunt gemischt – Alt und Jung, Männer, Frauen, Familien und Singles. Es kommen diejenigen, die etwas für die Umwelt tun möchten, aber auch die, die das „besondere Einkaufserlebnis“ lieben.

Auch Kleinstmengen sind möglich

Heike Limmer hat derweil ihren Einkaufswagen gefüllt. Auch wenn einige Produkte lose verpackt teurer sind als im Supermarkt oder gar Bioladen, kauft sie sie gerne. Vor allem die Möglichkeit, Kleinstmengen zu kaufen – wie beispielsweise Gewürze oder Knabbergebäck, Kekse und Nüsse zum Probieren – gefällt der Kundin gut.

Toll findet sie auch die Möglichkeit, Getreide im Laden mahlen zu können. Für diejenigen, die es eilig haben, bietet „herzlich unverpackt“ einen besonderen Service ohne Aufpreis: Die Einkaufsliste und Gefäße können im Laden abgegeben und die Waren etwas später einfach mitgenommen werden.