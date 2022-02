Singen vor 4 Stunden

FranceMobil zu Gast in Singen: Schüler lernen Frankreich mit Spiel und Spaß kennen

Die 23-jährige Lektorin Sophia Huber ermöglicht den Schülern einen Einblick in die französische Kultur – und will zur Teilnahme an Austauschprogrammen ermutigen.