Um die großen Fragen des menschlichen Daseins ist es beim zweiten „Philosophischen Gespräch“ im Archäologischen Hegau-Museum in Singen gegangen. Der Singener Museumsverein hatte alle Freunde des klugen Denkens zu einem Abend eingeladen, an dem leidenschaftlich über Lebenskunst und Lebensglück debattiert werden durfte. Unter der Moderation des Vorsitzenden Wolfgang Trautwein unterhielten zwei kundige Gäste die Museumsbesucher, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Dozenten der Universität Konstanz, Rico Gutschmidt und Volkbert Mike Roth, unterhielten sich darüber, wie berühmte Philosophen und wir die Welt sehen. Eine Beteiligung durch Fragen der Teilnehmer war erwünscht und die Besucher machten regen Gebrauch davon. Die gesamte Veranstaltung wurde musikalisch von der Singener Band Sixty6 umrahmt. So kam es zu einem Dialog von Sprache und Musik, der ein besonderes Erlebnis bot.

Wann ist ein Leben sinnvoll? Ist Glück ein Zustand des Moments? Nehmen auch Tiere an der Lebenskunst des Menschen teil? Viele Fragen entspannen sich im Laufe der Vorträge und der Diskussion. Die belesenen Referenten machten dabei das Publikum mit zahlreichen historischen Positionen der Philosophie vertraut. Von Sokrates über Kant bis Heidegger entwickelte sich so ein spannender Bogen kluger Lebensbetrachtung. Manchmal lag die ganze Weisheit der Menschheit in einem einzigen Lied.

Die Reihe „Philosophisches Gespräch“ ist eine Veranstaltung des Singener Museumsvereins, die 2021 ins Leben gerufen wurde. Die Gespräche finden in unregelmäßigen Abständen statt. Aufgrund des Erfolgs der vergangenen Veranstaltungen ist eine weitere Folge noch dieses Jahr geplant.