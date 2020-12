von Daniel Volz

„Das Ganze war eine unheimlich tolle Erfahrung, ich wusste ehrlich nicht, was da so alles dahinter steckt“, resümiert Florian Schwarz seine Eindrücke des Projekts. Der Fotokünstler begleitete im November über vier Wochen hinweg Mitarbeiter der Stadtwerke und der Technischen Dienste Singen, und hat diese jeweils morgens am Ende einer Arbeitspause fotografiert. Die Porträts entstanden für das Fotokunstprojekt „Singen Selbst Bewusst“, das ab Samstag, 19. Dezember, auf großformatigen Flächen in der öffentlichen Stadtgartengalerie zwischen Stadthalle und Altem Stadtgarten zu sehen ist.

Wertschätzung von Arbeit hat sich verändert

Michael Hildebrand arbeitet in der Schreinerei der Technischen Dienste Singen und war zum Zeitpunkt der Aufnahme für das Projekt seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen – er und seine Kollegen hatten sich ihre Frühstückspause also redlich verdient. Bevor es aber nach Kaffee und Brotzeit wieder an die Arbeit ging, war der Moment für die Aufnahme gekommen, schildert Schwarz die Entstehung des Portraits. „Die Wahrnehmung und Wertschätzung von Arbeit hat sich in den vergangenen Jahren mit zunehmender Digitalisierung stark verändert. Es gibt so viele Jobs, die uns, der Allgemeinheit, als zu selbstverständlich erscheinen und daher nahezu unsichtbar geworden sind – Jobs ohne die wirklich gar nichts mehr gehen würde“, sagt Florian Schwarz.

Die im Stadtgarten ausgestellten Fotografien sollen die Menschen hinter all jenen körperlichen Tätigkeiten sichtbar machen, die in der Gesellschaft oft im Verborgenen stattfänden, aber ohne die das öffentliche Leben über kurz oder lang zusammenbrechen würde, erklärt Schwarz die Idee hinter dem Projekt. „Diese Ausstellung wendet sich an alle, denn in irgendeiner Weise profitiert jeder von der Arbeit dieser Berufsgruppen, in vielen Fällen täglich“, so Schwarz.

So entstand das Porträt: Florian Schwarz (links) fotografiert Michael Hildebrand während einer Arbeitspause in der Schreinerei. | Bild: Florian Schwarz

Der Mensch hinter der Arbeit

Das Fotoprojekt entstand in Kooperation mit der Stadt Singen und der Galerie Vayhinger, mit beiden kann Florian Schwarz auf eine langjährige fruchtbare Zusammenarbeit zurückblicken. „Es ging mir bei dem Projekt explizit nicht darum, die geleistete Arbeit zu dokumentieren, sondern ein Porträt des jeweiligen Menschen einzufangen, der diese Arbeit ausübt“, sagt Schwarz weiter. Besonders während der Corona-Krise hätten viele Menschen plötzlich gemerkt, dass ohne diese grundlegenden Arbeiten irgendwann nichts mehr funktioniert – von Winterdienst bis Wasserversorgung, beim Wertstoffhof oder auch bei der Instandhaltung von Straßen, Brücken und öffentlichen Einrichtungen. Ziel sei es, gesellschaftliche Fragen aufzuwerfen, und mit den Mitteln der Fotografie einen Diskurs anzustoßen über die Wahrnehmung und Wertigkeit von Arbeit in Zeiten einer massiven, weltweiten Krise.

Wertschätzung und Respekt

Während der Pausen ruht die Arbeit, und die Bilder konzentrieren sich auf die Person hinter der Tätigkeit, oft gekleidet in den Signalfarben der Arbeitskleidung der städtischen Betriebe. Für die Fotos verzichtete Schwarz auch ganz bewusst auf künstliches Licht, der Alltag sollte so natürlich wie möglich abgebildet werden. „Die fotografierten Menschen blicken meist direkt in die Kamera, das ermöglicht einen Kontakt auf Augenhöhe und auf einer anderen Ebene als der sonst eher zufälligen Begegnung in der Stadt“, sagt Florian Schwarz. Denn im Vordergrund stehe das Bewusstmachen dieser Aufgabenbereiche, die Installation im Stadtgarten thematisiert Wertschätzung und Respekt gegenüber diesen „selbstverständlichen“ Berufen.

„Die Arbeiter, die ich begleiten durfte, waren voll dabei und fanden es wirklich toll, dass der Fokus auch mal auf ihnen liegt und ihre Arbeit ernst genommen wird“, freut sich Florian Schwarz. Er sei von der Resonanz überwältigt gewesen, es hätten sich weit über 30 Mitarbeiter für das Projekt gemeldet. In der Stadtgartengalerie sind 18 ausgewählte Motive des Fotoprojekts zu sehen, die Ausstellung wird dort voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr hinein bestehen bleiben.

Begegnungen im Stadtgarten

Man habe sich ganz bewusst gegen eine Galerie in einem Innenraum entschieden, um die Ausstellung trotz des Corona-Lockdowns zugänglich zu machen, sagt Florian Schwarz. Der Stadtgarten als öffentlich zugänglicher Raum ermögliche zudem die zwanglose Begegnung mit den portraitierten Menschen. Leider sei unter den gegenwärtigen Umständen keine feierliche Eröffnung der Ausstellung möglich, wenn die Situation es zulasse, plane man aber im Frühjahr noch ein kleines Event in der Stadtgartengalerie, gemeinsam mit den Porträtierten. Bis dahin wird auch ein kleines Begleitbuch fertig gestellt worden sein, ein Kurzfilm über die Ausstellung und den Künstler ist ebenfalls geplant.

Interessierten empfiehlt Florian Schwarz zudem die jüngste Ausgabe des „Lochguckers“ vom 16. Dezember, der Podcast der Stadt Singen, der alle drei Wochen erscheint. In diesem sprechen Florian Schwarz und Michael Hildebrand von den Technischen Diensten mit Aline Müller über die Arbeit an dem Fotoprojekt und erzählen von ihren Eindrücken.

Zur Person Florian Schwarz, geboren in Konstanz, studierte Fotografie an der Königlichen Kunstakademie Antwerpen und Dokumentarfilm-Regie am Edinburgh College of Art. Seine Arbeiten wurden international ausgestellt, unter anderem in Hong Kong, Edinburgh, Madrid, Singen, Friedrichshafen und jüngst auch in Konstanz. Seine fotografischen und multimedialen Projekte befassen sich vorwiegend mit Lebenswelten an den Rändern der Gesellschaft, darunter Werke über Straßenkinder in Honduras, ein Langzeit-Porträt eines indianischen Straßenmusikers in Nashville und ein mehrteiliger Werkzyklus zum Thema Europa. Seine Publikation „A handful of Dust“ in Kooperation mit einer US-Wissenschaftsstiftung wurde mit dem Deutschen Fotobuch-Preis ausgezeichnet. Florian Schwarz lebt und arbeitet derzeit in Stahringen bei Radolfzell.

Projekt „2020“ in Konstanz

Ein thematisch ähnliches Projekt realisierte Schwarz im September im Konstanzer Stadtgebiet. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 entstanden Porträtfotos von Menschen, deren Arbeit während der Corona-Krise in sogenannten systemrelevanten Berufen zur Versorgung mit grundlegenden Gütern und Dienstleistungen beitrug: Pflegekräfte, Ärzte, Notfall- und Rettungssanitäter und Supermarkt-Mitarbeiter. Die gedruckten Plakate waren dann im September als zeitlich befristete Installation auf 15 Werbetafeln im Konstanzer Stadtgebiet zu sehen, um Neugier zu erzeugen und zum Nachdenken anzuregen.