In Bruchteilen von Sekunden entstehen digitale Fotos in kaum schätzbarer Anzahl. Es sind Momentaufnahmen einer schnelllebigen Zeit, ebenso schnell am Auge vorbeigerauscht. Dagegen zieht die schlichte Schönheit und Klarheit der Schwarzweiß-Bilder von Steffen Diemer den Blick wie ein Ruhepol, fast magisch, auf sich. Die auf Blüten reduzierten Motive scheinen greifbar, wie Schöpfungen der Natur erheben sie sich aus dem schwarzen Nichts. Nach dem rund 150-jährigen, zeitaufwändigen Ambrotypie-Verfahren auf lichtbeschichtete Glasplatten fotografiert, wirken die Unikate wie aus einer längst vergangenen Zeit. Mit der Ausstellung von Steffen Diemer unter dem Titel „werden-vergehen-wiederwerden“ in der Galerie Vayhinger setzt Helena Vayhinger nach dem Tod ihres Mannes die Galeriearbeit fort.

Oberbürgermeister Bernd Häusler schloss sich in seinen Grußworten zur Eröffnung den Bitten und dem Zuspruch vieler Kunstinteressierter an: „Wir freuen uns alle, dass Sie weitermachen“, richtete Häusler seinen Dank an Helena Vayhinger. Neil Schaar steht ihr als Assistent zur Seite. Er führte auch in die Arbeit Diemers ein und erläuterte im Gespräch mit dem Künstler dessen Intention und den Arbeitsprozess dieser aufwändigen Technik.

Steffen Diemer hat sich intensiv mit dem Werk des Mystikers und Philosophen Jakob Böhme (1575-1624) auseinandergesetzt und sich von der japanischen Ästhetik des Wabi, einer Reduktion auf das Wesentliche, inspirieren lassen. Wie Neil Schaar erläuterte, vertrat Böhme die Ansicht, dass die göttliche Weisheit nicht in Büchern zu finden sei und man für seinen Glauben die Kirche nicht zwingend benötigte. Das Wesen Gottes könne man vielmehr im Werden, Vergehen und Wiederwerden der Natur entdecken. Diese Idee hatte Diemer fasziniert, seine Bilder seien eine metaphysische Begegnung mit der Natur, so Schaar. „Jedes Bild ist eine Geburt“, beschrieb Diemer selbst die fast mystisch anmutende Herstellung mittels der zeitintensiven Nassplatten-Kollodium-Technik.